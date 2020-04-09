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Глава Тывы повторно заболел коронавирусом

Новости
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Глава Тывы Шолбан Кара-оол вновь заболел коронавирусом. Об этом руководитель республики сообщил в своём Instagram. Он опубликовал в своём аккаунте видео из больничной палаты. В посте Шолбан Кара-оол указал, что размещает своё пояснение во избежание слухов.

«Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!», - написал Шолбан Кара-оол.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои земляки, размещаю своё видео. Чтобы Вас не кормили слухами и не спешили хоронить. Я не прогибался перед болезнью, личным примером старался увлечь власть Тувы на насущные вопросы сложного времени. Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения. Кто - то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!

Публикация от Кара-оол Шолбан Валерьевич (@sholban_karaool)

На видео глава республики обратился к землякам и сообщил, что снова находится в инфекционной больнице с коронавирусом, при этом болезнь протекает иначе. Как выразился глава, "не на уровне груди, а в сосудах головы", вызывая сильные боли. Он рассказал, что не верил в возможность повторного заражения и предположил, что потому и заболел. Тем не менее, Шолбан Кара-оол оптимистично добавил, что, как и впервые, относится к болезни с презрением.

Впервые Глава Тывы заразился в мае, десять дней спустя тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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О восьми заразившихся сообщил глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в своем Instagram

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Автор: Максим Стрелковский

Фото: instagram.com/sholban_karaool

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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