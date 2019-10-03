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Суд огласил приговор истязательнице из Залесово

Новости
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Женщина из Залесово получила 4,5 года условно за истязание двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба алтайского следкома.

43-летняя жительница села Залесово в Алтайском крае под опекой которой находились четверо несовершеннолетних детей, с января 2015 по сентябрь 2019 года систематически била девочку 2007 года рождения и ее брата 2006 года рождения ремнем, электрическими шнурами и другими предметами. Следователями доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам – за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое.

Детей изъяли. При этом обнаружилось, что в личных делах имелись жалобы детей на опекуна, однако должностными лицами органов опеки и попечительства надлежащих мер реагирования принято не было. В связи с этим, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики, которое в настоящее время расследуется. Кроме того, в Правительство Алтайского края внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, по результатам рассмотрения которых  должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ходе предварительного следствия женщина своей вины не признала.
Мать-опекун ответит за истязание двоих детей на Алтае

Мать-опекун ответит за истязание двоих детей на Алтае

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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