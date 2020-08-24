Министр здравоохранения Алтая раскрыл подробности эпидситуации в регионе и нюансы возобновления плановой помощи

Новости 24.08.2020 17:30 1443

Как уже писал «Политсибру», медучреждения Алтайского края возобновили оказание плановой помощи. Подробности на пресс-конференции 24 августа рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Плановая помощь возобновлена во всех медицинских организациях. В таком… сокращённом порядке, но позволяющем охватить потребность населения», – заявил министр.

По его словам, эпидемиологическая ситуация показывает уровень инфицированности 0,82 и этот показатель достаточно стабилен. Благодаря этому, уже на прошлой неделе оказание плановой помощи возобновили 83 медорганизации. Вспышечного роста, заносов инфекции не зафиксировано, поэтому сегодня принято решение о возобновлении плановой медпомощи. По словам Дмитрия Попова, это будет происходить «в определённом порядке – это как первый этап возобновления медпомощи» дополнительно ещё в 44 медорганизациях.

Таким образом, 127 медучреждений края имеют возможность оказания плановой помощи: 21 больница в районах края и 23 – в Барнауле. Городские поликлиники могут оказывать плановую помощь по определённым группам пациентов. Они будут приглашаться, приём будет происходить по времени, с учётом необходимости соблюдения интервала между пациентами, времени на обработку помещений, необходимости соблюдения норм санитарной безопасности.

Подробнее о текущей эпидситуации

Замруководителя реготделения Роспотребнадзора Ульяна Калинина сообщила, что на сегодняшний день ситуация оценивается как стабильная, наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. За последнюю неделю регистрируется ежедневно 65-85 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 0,82. Ранее он превышал единицу. Свободный коечный фонд составляет почти 84%, охват тестирования за последнюю неделю составляет 127-133 человека на 100 тысяч населения в день. Ежедневный темп прироста в последние дни составляет 0,6-0,7% – это выше общероссийского (0,5%).

Дмитрий Попов отметил, что в Алтайском крае с апреля уже более четырёх месяцев коронавирус фиксируется во всех городах и районах, при этом умерло за этот период 306 человек – это оперативные данные на сегодняшнее число. Из этого количества непосредственной причиной смерти ковид послужил в 113 случаях. Остальные случаи – это сопутствующие патологии. В большинстве случаев – болезни сердечно-сосудистой системы, которые декомпенсировались в ходе заболевания. Общий показатель смертности составляет 1%. В РФ этот показатель составляет 1,7%. Лечебной базы для необходимой медпощи достаточно.

«По смертности Алтай находится на 57 месте среди 85 субъектов РФ. Количество тяжёлых пациентов и пациентов, находящихся на искусственной вентиляции лёгких, действительно сохраняется высоким. Мы говорили неоднократно, что при снижении количества вновь выявленных случаев удельный вес тяжёлых пациентов будет расти. Это связано, в первую очередь, с продолжительностью лечения и сложной тяжёлой патологией», – пояснил министр.

О тестировании и третьем этапе снятия ограничений

Также глава алтайского Минздрава опроверг слухи о сокращении охвата тестирования по указанию «сверху», но назвать объём выделяемых на тестирование средств затруднился.

«Исследования на коронавирус у заболевших входят в стоимость тарифа, вычленить эту сумму не представляется возможным. А то количество исследований, которое выполняется, оно более чем достаточно даже для третьего этапа. В течение прошлой недели тестировалось 120-130 человек на 100 тысяч населения. Напомню, что для третьего этапа достаточно 110 на 100 тысяч. Никаких указаний о снижении охвата тестирования со стороны федеральных ведомств не поступало», – подчеркнул Дмитрий Попов.

Ульяна Калинина добавила, что коэффициент распространения инфекции пока ещё нестабилен, поэтому открытие кинотеатров, театров и.т.п., предусмотренное на третьем этапе снятия ограничений, пока не рассматривается.

Для третьего этапа коэффициент не должен превышать 0,5, охват тестирования – не менее 110 на 100 тысяч населения в сутки и свободный коечный фонд – не менее 50%. Это – основные показатели, но также будут учитываться показатели по респираторным заболеваниям, пневмониям, летальности, темпам прироста и.т.д.