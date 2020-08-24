Городские и районные бюджеты Алтайского края будут получать больше налогов и доходов

Новости 24.08.2020 16:41 1272

Власти Алтайского края пересмотрят нормативы отчислений НДФЛ в пользу местных бюджетов, а также дадут городам и районам больше сборов. Этот в конце прошлой недели вопрос обсудили на заседание рабочей группы, куда в числе прочих входит депутат АКЗС, глава фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов. Он рассказал «Политсибру», что это за важные изменения.

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Из-за отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) с 1 января 2021 бюджеты городов и районов потеряют более 926 млн рублей. Примерно половина этой суммы может быть компенсирована за счет перехода налогоплательщиков на другие режимы. Такие цифры представили в краевом Минфине.

Еще более 510 млн рублей недосчитаются уже в 2020 году из-за перехода на кадастровое налогообложение имущества физлиц.

По словам Молотова, власти региона планируют перераспределить нормативы отчислений от НДФЛ в пользу муниципальных бюджетов: отдать с краевого уровня дополнительные 5%. Если поправки примут и с учетом всех пока действующих норм городская казна будет получать от этого налога 25%, районная - 65%

Еще одно предложение - отдать муниципалитетам половину (50%) от трех видов сборов: взимаемых мировыми судьями административных штрафов, платы за негативное воздействие на окружающую среду и платы за пользование водными объектами.

Это, по словам Молотова, приведет к более справедливому распределению налогов между краевым и местными бюджетами. Законопроект планируют рассмотреть на сессии в последних числах сентября.

К ноябрю рассмотрят еще несколько изменений. Например, передать заработную плату всех педагогических работников дошкольных учреждений на уровень края. Расширить перечень видов деятельности для патентной системы и даже снизить его стоимость и продлить налоговые каникулы для новых ИП. На этих изменениях не единожды настаивали депутаты «Справедливой России».