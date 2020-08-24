Глава алтайского Минздрава прокомментировал скандалы и увольнения в больнице скорой помощи

Новости 24.08.2020 16:00 2167

Обращение сотрудников алтайской краевой больницы скорой медицинской помощи (БСМП) к президенту РФ Владимиру Путину и оставку её главврача Владислава Бомбизо прокомментировал на пресс-конференции 24 августа глава регионального Минздрава Дмитрий Попов.

Почему уволился Владислав Бомбизо

Министр подтвердил информацию «Политсибру» о том, что Бомбизо уволился по собственному желанию, однако систему здравоохранения не покинул, оставшись преподавателем медуниверситета и главным хирургом региона.

«Он был и остаётся у нас главным врачом-хирургом, который продолжит работу на предмет организации помощи больным хирургического профиля. Также мы договорились, что он продолжит работу и в медицинском университете в части преподавания. Нам крайне важно получать грамотных молодых врачей, которые будут оказывать медицинскую помощь в районах Алтайского края. Хотелось бы выразить огромную благодарность за его работу. Он остаётся в системе здравоохранения, чтобы нам помогать в её создании и развитии», – пояснил Попов.

В настоящее время на место Бомбизо назначен бывший министр здравоохранения Республики Алтай Андрей Макин.

Скандал в больнице скорой медицинской помощи

Что касается обращения сотрудников БСМП, в котором медики обвинили руководство больницы в способствовании распространению коронавирусной инфекции, то глава алтайского Минздрава на это ответил, что все меры были приняты, но больница работает в «боевых» условиях и полностью исключить риск невозможно.

«Больница скорой медицинской помощи потому так и называется, что более 90% обращающихся – это люди, которым требуется экстренная неотложная помощь и в первую очередь действия медицинского персонала направлены на спасение жизни пациента. <...> Сложная ситуация, сложная больница – много пациентов экстренных, о которых сегодня невозможно по отсутствию температуры повышенной или кашля сказать, что они не инфицированы коронавирусом. <...> Сегодня организованы, конечно же, и обсервация, и шлюзование, но и это, ещё раз скажу, не исключает возможные заносы, а только минимизирует их риск. Поэтому учреждение работает в таких сложных, я бы сказал – боевых – условиях», – объяснил министр.

Дмитрий Попов напомнил, что 5 мая в БСМП поступила пациентка с острой хирургической патологией, которой экстренно была выполнена операция по жизнеугрожающему состоянию. На следующий день стало известно, что она являлась контактной по коронавирусу, поэтому стали обследоваться контактные – все кто оказывал ей медпомощь и отделения (хирургическое и отделение анестезиологии и реанимации), где пациентка находилась. В ходе массовых обследований персонала и пациентов были выявлены новые случаи заражения. Были ли они все связаны с пациенткой – неясно, для этого, по словам Попова, требуется эпидемиологическое расследование, но при таком количестве заболевших сложно установить источники.

Правдивы ли тесты?

Работники БСМП также усомнились в достоверности тестирования, проводимого лабораториями алтайского Роспотребнадзора. Они предположили, что от общественности пытались скрыть массовое заражение медперсонала. Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина данные обвинения отвергла.

«Сокрытия случаев заболевания не было, все, как заболевшие с клиническими проявлениями, так и те лица, которые были инфицированы, вошли в статистику общей заболеваемости Алтайского края. Данная ситуация была передана как групповая заболеваемость в федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Сокрытия заболеваемости в данном случае не было. Что касается результатов тестирования, то в них мы не сомневаемся. Единичные случаи не исключены, но они возможны в любой лаборатории, тем более, они перепроверялись. При этом, лаборатория центра эпидемиологии и на сегодняшний день продолжает оставаться референс-лабораторией для всех медицинских учреждений Алтайского края, как государственных, так и негосударственных форм собственности. Мы продолжаем проводить в ней тестирование всех положительных результатов из других лабораторий», – пояснила Калинина.