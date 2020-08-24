Пост главы комитета по предпринимательству в мэрии Барнаула занял Евгений Ноздрачев

Новости 24.08.2020 15:10 1398

Евгений Ноздрачев назначен председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, сообщает официальный телеграм-канал мэрии.

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Ноздрачеву 34 года. До прихода в администрацию он работал в разных коммерческих компаниях, в том числе в ООО «Юг Сибири» и на Барнаульском молочном комбинате. Еще ранее - в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям (начальник сектора маркетинга).

Имеет два высших образования: по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» в алтайском политехе и специальности «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

До июля 2020 года этот пост занимал Петр Пугач. Затем он вышел на пенсию.