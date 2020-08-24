Следователи арестовали имущество замминистра природных ресурсов Алтайского края

Новости 24.08.2020 14:40 1479

Следком Алтайского края завершил расследование в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальника управления лесами Владимира Черных, а также бывшего начальника - лесничего отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству управления лесами Министерства природных ресурсов и экологии края Сергея Пухирева. Чиновники обвиняются по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствие установило, что в 2016 году к начальнику-лесничему обратился бизнесмен. Он попросил вырубить часть лесных насаждений на территории Белокурихинского участкового лесничества в Смоленском районе. На освободившемся участке он намеревался построить горно-лыжную трассу. Пухирев доложил о ситуации Владимиру Черных.

«В 2017 году, вступив в предварительный сговор, чиновники распорядились провести рубки лесных насаждений в защитных лесах лесничества якобы для прокладки противопожарного разрыва, что действительности не соответствовало, так как целью рубок было выполнение просьбы предпринимателя. Превышая полномочия, должностные лица нанесли непоправимый вред экологии края, а также ущерб лесному фонду на сумму около 1 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба алтайского Следкома.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали в полном объёме. На их имущество наложен арест, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.