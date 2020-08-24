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Все медучреждения Алтайского края возобновили работу

Новости
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Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий  Попов подписал указ о возоюновлении плановой помощи в 44  медорганизщациях региона.   Он доложил об этом на аппаратном совещании в  губернатору края Виктору Томенко.

Напомним, невозможность попасть в медучреждения для плановой консультации и помощи специалистов вызывала серьезные нарекания со стороны жителей региона. В социальных сетях  неоднократно  были опубликованы просьбы к губернатору открыть плановую помощь. Первые 6 медучреждений стали принимать  неэкстреннных пациентов 30 июня, однако  возможности оказания помощи были  ограничены.  

Затем минздрав разрешил  принимать пациентов в плановом порядке еще 45 медорганизациям, одновременно расширив перечень медицинской помощи, которые они могут оказывать в условиях пандемии коронавируса.    Серьезным ограничением для открытия стала эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах. Так, до  сегодняшнего дня была ограничена возможность оказания такой помощи в Барнауле. 

С 24 августа жители региона на всей территории могут получить плановую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответственно, прийти на плановый прием к врачу  теперь могут и жители краевого центра.  

Какую помощь смогут оказывать медики? 45 медорганизаций Алтайского края планируют возобновить плановую помощь уже завтра

Какую помощь смогут оказывать медики? 45 медорганизаций Алтайского края планируют возобновить плановую помощь уже завтра

Новости

Какая медицинская помощь будет доступна жителям Алтайского края на первом этапе

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

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Чучмек

Заголовок не соответствует действительности. Например, до сих пор не работает краевой госпиталь ветеранов войн

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