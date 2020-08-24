Все медучреждения Алтайского края возобновили работу

Новости 24.08.2020 14:10 1118

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подписал указ о возоюновлении плановой помощи в 44 медорганизщациях региона. Он доложил об этом на аппаратном совещании в губернатору края Виктору Томенко.

Напомним, невозможность попасть в медучреждения для плановой консультации и помощи специалистов вызывала серьезные нарекания со стороны жителей региона. В социальных сетях неоднократно были опубликованы просьбы к губернатору открыть плановую помощь. Первые 6 медучреждений стали принимать неэкстреннных пациентов 30 июня, однако возможности оказания помощи были ограничены.

Затем минздрав разрешил принимать пациентов в плановом порядке еще 45 медорганизациям, одновременно расширив перечень медицинской помощи, которые они могут оказывать в условиях пандемии коронавируса. Серьезным ограничением для открытия стала эпидемиологическая ситуация в муниципалитетах. Так, до сегодняшнего дня была ограничена возможность оказания такой помощи в Барнауле.

С 24 августа жители региона на всей территории могут получить плановую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответственно, прийти на плановый прием к врачу теперь могут и жители краевого центра.