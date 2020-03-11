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От каких денег отказался вице-мэр Барнаула

Новости
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Вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев отозвал иск к муниципалитету, в котором требовал компенсировать расходы на ремонт служебной квартиры, передаёт "Континент Сибирь".

Ранее Еремеева выселили из предоставленной мэрией трёхкомнатной квартиры - прокурорская проверка показала, что чиновник не нуждался в служебном жилье. Вице-мэр попытался оспорить выселение в суде, а когда это ему не удалось - потребовал  от городского комитета ЖКХ денежную компенсацию за ремонт квартиры.

Центральный районный суд Барнаула назначил экспертизу, которая началась в январе 2020 года. Однако на заседании 17 августа Еремеев отозвал иск и отказался от претензий.

Кто такой Юрий Еремеев, который занял пост вице-мэра Барнаула?

Кто такой Юрий Еремеев, который занял пост вице-мэра Барнаула?

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Что известно о Юрии Еремееве?

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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