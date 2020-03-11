От каких денег отказался вице-мэр Барнаула

Новости 24.08.2020 13:50 769

Вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев отозвал иск к муниципалитету, в котором требовал компенсировать расходы на ремонт служебной квартиры, передаёт "Континент Сибирь".

Ранее Еремеева выселили из предоставленной мэрией трёхкомнатной квартиры - прокурорская проверка показала, что чиновник не нуждался в служебном жилье. Вице-мэр попытался оспорить выселение в суде, а когда это ему не удалось - потребовал от городского комитета ЖКХ денежную компенсацию за ремонт квартиры.

Центральный районный суд Барнаула назначил экспертизу, которая началась в январе 2020 года. Однако на заседании 17 августа Еремеев отозвал иск и отказался от претензий.