Ещё три смерти и снова не от ковида. Коронавирус в Алтайском крае сдаёт позиции?

Новости 24.08.2020 11:40 2053

За прошедшие сутки в Алтайском крае заразилось коронавирусом 65 человек, выздоровели 26 пациентов, передаёт региональный оперштаб. Зарегистрировано 3 смертельных случая, при этом, указывается, что от COVID-19 – ни одного.

Всего в крае инфицировано 11,2 тысячи человек (из них - 950 детей в возрасте до 17 лет), выписаны по выздоровлению – 9,7 тысяч. На лечении находятся 1,2 тысячи человек, 745 из них - в госпиталях, 478 лечатся амбулаторно. Тяжелобольных пациентов – 119 человек, 39 подключено к аппарату ИВЛ. Всего выздоровело 9,7 тысяч человек.

За весь период в регионе скончались 306 человек. От коронавирусной инфекции - 113.

На 24 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 191 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 48 259 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 366 890 человек, за сутки – 1 031.