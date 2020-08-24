Политическая хроника недели: Долгова ушла в отставку, Франк и депутаты раскрыли доходы, алтайские медики написали письмо Путину

Новости 24.08.2020 9:50 3217

Главная политическая новость пришла в конце недели - в отставку ушла вице-премьер Ирина Долгова. Об этом и других событиях подробнее в хронике «Политсибру».

Зампред правительства ушла с поста

Вице-премьер регионального правительства Ирина Долгова ушла в отставку. Оставить пост она решила по собственному желанию, объясняя это личными обстоятельствами. Губернатор Виктор Томенко «выразил сожаление по поводу ее инициативы и поблагодарил за совместную работу» и годы службы в органах госвласти.

Долгова работала в органах власти 20 лет. В 2000 году она была назначена на должность директора ТФОМС, в 2012 году заняла пост начальника управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, с 2017 года была министром здравоохранения региона, а в октябре 2018 года стала заместителем правительства Алтайского края. Она стала единственной главой минздрава без медицинского образования. Также она запомнилась своей непубличностью, однако ее имя регулярно появлялось в СМИ.

При Долговой, когда она возглавляла крайздрав, началась масштабная оптимизация системы здравоохранения: закрытие небольших стационаров и формирование медцентров на базе крупных районных больниц. При ней открылось немало медучреждений, к примеру «ДАР» и новый корпус онкоцентра «Надежда». Среди последних скандалов, где фигурировало имя Долговой – обвинение в коррупции Елены Кравец, замминистра здравоохранения края.

Алтайские врачи пожаловались Владимиру Путину

О коллективном обращении алтайских медиков к президенту страны Владимиру Путину стало известно в пятницу вечером. Сотрудники краевой больницы скорой медицинской помощи заявили, что руководство больницы не обеспечило медперсонал четкими алгоритмами действий при выявлении единичных случаев заражения как среди больных, так и среди самих медработников.

Также они указали в обращении, что не смогли пройти жизненно необходимое обучение по оказанию помощи инфицированным COVID-19 пациентам, так как им предложили пройти его за свой счет, и не получили в достаточном количестве средства индивидуальной защиты.

«Администрация больницы старалась скрыть масштабы проблемы путем обмана персонала и фальсификации документов, а персонал работал в прежнем режиме, как ни в чем не бывало. Продолжались плановые госпитализации больных. Активная выписка для снижения числа пациентов в стенах больницы не предпринималась, более того представители администрации постоянно твердили, что без плановых больных нечем будет выдавать зарплату. Фактически администрацией больницы были созданы условия для «полноценного, всестороннего» распространения COVID-19 внутри лечебного учреждения», - приводит цитату из обращения к президенту «Банкфакс».

Депутат Попов хочет вернуть свою квартиру в Москве

Скандально известный депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов дал большую пресс-конференцию. Он рассказал журналистам, кто и почему был заинтересован лишить его московской квартиры за 65 млн рублей.

Адвокат Попова Алексей Воронцов считает, что дорогую недвижимость обратили в пользу государства незаконно. Также, это единственный случай в судебной практике страны, когда имущества лишают не чиновника или муниципального служащего, а депутата законодательного органа, не получающего в нем зарплату.

По словам Попова, квартира была куплена на займ, который его жена оформила на своем предприятии, а также частично в ипотеку.

«Я являюсь простым депутатом. И мне просто неоткуда получать деньги коррупционным путем. Мне взятку никогда в жизни никто не давал, даже не предлагали», - заявил Попов.

Сейчас адвокаты оформляют жалобу в кассацию. И, если потребуется, в Верховный суд. Пока тяжбы не закончатся, государство не имеет права использовать это жилье.

Также депутат рассказал, пойдет ли он на выборы в следующем году.

Каменские депутаты решили экстренный вопрос

На внеочередной сессии Каменского районного собрания депутаты рассмотрели экстренный вопрос о назначении исполняющего обязанности главы района. В этот раз они единогласно проголосовали за Евгению Гордиенко, хотя за несколько дней до этого принципиально голосовании против или воздерживались. Гордиенко пробудет в статусе и.о. до 4 сентября, потом депутаты снова соберутся на сессию и решат, что делать дальше.

Подробнее о ситуации в Каменском районе читайте здесь.

Глава Барнаула и городские депутаты раскрыли доходы

Глава Барнаула Вячеслав Франк за 2019 год заработал 1,759 млн рублей (1,776 млн в 2018 году), тогда он еще был в должности замглавы администрации города. Декларация о доходах Франка опубликована на официальном сайте города.

Недвижимости и мэра нет, в его пользовании жилой дом (230 кв. метров) и земельный участок 1 727 кв. метров. У Франка есть автомобиль Hyundai ix35.

Супруга градоначальника за 2019 год показала нулевой доход, в индивидуальной собственности у нее указан только земельный участок площадью 1 727 кв. метров.

Что касается депутатов Барнаульской городской Думы, то самый большой доход показал единоросс Александр Тайчер, он заработал почти 150 млн рублей. Меньше всего задекларировал коммунист Иван Карпов – 35 тысяч рублей.

Доход спикера БГД Галины Буевич составил 3 млн рублей.

Подробнее о доходах читайте здесь.