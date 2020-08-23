В Алтайском крае не снижается количество тяжелобольных пациентов

Новости 23.08.2020 12:10 1696

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Алтайском крае подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции. В Барнауле – 49, Заринске – 3, Яровом, Бийском, Благовещенском и Бурлинском районах – по 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске, Локтевском, Залесовском, Немецком национальном, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Романовском и Троицком районах – по одному случаю.

На 23 августа в регионе 11 186 случаев COVID-19, уже выписаны по выздоровлению – 9 696. На сегодняшний день проходят лечение – 1 187 человек, из них в госпиталях находятся 689 пациентов, амбулаторное лечение получают 498 пациентов. В 4 717 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3 498 случаях она протекает в форме ОРВИ, в 2 984 как внебольничная пневмония.

В госпиталях региона находятся 117 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключены 32 человека.

За минувшие сутки зафиксировано 2 смертельных случая. Один человек умер от COVID-19, в одном случае к смерти привели иные причины. За весь период пандемии скончалось 303 человека с коронавирусом. В 113 случаях причиной смерти стала непосредственно инфекция, в 1815 случаях к смерти привели иные причины. На экспертизе находится 5 случаев.

На 23 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 260 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 48 141 человека. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 365 859 человек, за сутки - 1927.