Еще пять смертей, но не от коронавируса. Оперштаб Алтайского края опубликовал новые данные

Новости 22.08.2020 14:40 1965

На 22 августа в Алтайском крае зарегистрировано 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост заболеваемости дали следующие территории: Барнаул – 45, Заринск – 4, Новоалтайск, Первомайский и Тальменский районы – по 3 случая, Рубцовск, Кулундинский, Панкрушихинский и Родинский районы – по 2 случая, Бийск, Яровое, Солонешенский, Хабарский, Зональный, Курьинский и Мамонтовский районы – по одному случаю.

На утро 22 августа в регионе 11 115 случаев коронавируса. Выписаны по выздоровлению – 9 668. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 1 147 человек, из них в госпиталях находятся 702 пациента, амбулаторное лечение получают 445 пациентов.

В 4 705 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3 478 случаях - в форме ОРВИ, в 2 932 случаях - как внебольничная пневмония. На сегодняшний день в госпиталях края находится 108 тяжелобольных пациента. из них к аппаратам ИВЛ подключено 27 человек.

За прошедшие сутки зафиксировано 5 смертельных случаев. Четверо скончались от иных причин, один случай направлен на экспертизу. Всего за период пандемии кончался 30й пациент с коронавирусом. Непосредственно COVID-19 стал причиной смерти у 112 человек, 184 человек скончались по иным причинам, 5 случаев находятся на экспертизе.

На 22 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 393 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 47 928 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 363 932 человека, за сутки - 3440.