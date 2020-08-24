Будет тепло. В СГК рассказали, как подготовили Барнаул к зиме

Новости 24.08.2020 9:02 1238

Меньше месяца остается до старта очередного отопительного сезона. Судя по количеству разрытых участков этим летом, коммунальщики постарались, чтобы было тепло. И тепло будет, сказал во время онлайн-конференции директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александр Гросс. Он также рассказал, что именно делает СГК, чтобы зима прошла без коммунальных проблем.

Ремонт 2020 года

477 тепловых пунктов, 20 насосных станций, 1560 километров сетей – столько объектов находится в управлении СГК. В текущем году на 59 стратегических участках трубопроводов будет проведен масштабный ремонт, реконструкция или замена. Так, до конца сезона СГК уложит более 32 километров новых прочных металлических труб взамен старых и ветхих на сумму в 1,3 млрд рублей. Это второй этап масштабной модернизации теплового комплекса. Подробнее об этом можно прочитать в докладе СГК.

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Во время опрессовки в этом году повреждений было на 11% меньше, чем годом ранее. В СГК полагают, что это связано как раз с обновлением сети, которое компания проводит в последние два сезона.

А еще в 2020-м в Барнауле впервые началась перекладка линий циркуляции горячего водоснабжения (еще одна старая коммунальная проблема краевой столицы), что позволит поддерживать постоянную температуру в системе горячего водоснабжения. Чтобы из горячего крана лилась горячая, а не теплая вода. Будет обновлено шесть таких участков в 4,4 км.

Впервые будет применяться и новая система подключения-отключения тепла. Компания подготовит объекты так, чтобы получить тепло можно было раньше официального старта отопительного сезона, а также по желанию продлить его уже после окончания.

По словам Гросса, СГК отработала 60% плана ремонтной программы. На стратегических участках все ремонты уже завершены или на финальной стадии. Дедлайн – 15 сентября. Хотя кое-какие уже не столько значительные работы будут идти еще до первых чисел октября, пока позволяет погода.

Кстати, любой житель Барнаула может узнать о том, в какой стадии ремонт на сетях рядом с его домом на сайте СГК или в диспетчерской службе. А по этой ссылке можно посмотреть статистику отключений тепла и горячей воды в вашем доме.

«Открытость очень важна для нас. И мы хотим, чтобы потребитель понимал, куда идут деньги, которые он платит за ресурс. Каждый может посмотреть объемы повреждений, статистику аварийности, сравнить Барнаул с другими городами», - подчеркнул Гросс.

Как выбирают, где менять трубы

А аварийность в городе довольно высокая (хуже ситуация только в Новосибирске). Из 1560 километров тепловых сетей в столице Алтайского края 60% уже отслужили свой срок. Но чтобы их заменить, нужны годы и миллиарды вложений. Разово таких денег нет ни у одной теплосетевой компании.

Между тем, Барнаул среди всех городов присутствия СГК – самый масштабный по объемам работ.

«Благодаря концессии и алькотельной мы вложим в теплоснабжение города до 2029 года почти 7,8 млрд рублей», - сказал Гросс.

Он пояснил, что участки для замены выбирают по строгим критериям. Прежде всего, смотрят на аварийность. Имеет значение сколько сеть обслуживает социальных учреждений и жилых домов (особое внимание уделяется магистральным трубопроводам большого диаметра), возраст и состояние коммуникаций.

У компании есть даже карта-светофор: красные участки требуют скорейшего ремонта, желтые еще могут подождать, а на зеленых относительно неплохая ситуация.

«Полностью «красноту» за 2-3 года не удалим. Но в ближайшие пять лет отработаем все аварийные участки, что позволит значительно улучшить ситуацию в городе. В том числе и сократить сроки опрессовки и отключения воды. Ведь чем меньше повреждений, тем меньше времени нужно на их устранение. Например, не три недели, как сейчас а 7-10 дней», - добавляет Александр Гросс.

Особый объект

Это даже не объект, а целый комплекс. Напомним, в конце прошлого года СГК взяла в концессию имущество МУП «Энергетик». Это 34 котельные, 225 км теплосетей, за счет которых отапливает небольшая часть Индустриального и Ленинского районов и большая - Центрального района.

«Мы разработали серьезную программу по ремонту в рамках концессии. Некоторые котельные переведём с угля на газ, взамен слишком устаревших построим новые модульные. А часть потребителей переведем на наши мощности. Почти все объекты так или иначе модернизируем. И, конечно, проведем замену сетей», - рассказал топ-менеджер СГК планы на ближайшие несколько лет.

Контроль качества

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Большую трубу меняют или маленький узел – какой бы не была работа, это объект повышенной опасности. Поэтому каждый болтик должен быть прикручен с соблюдением строгих правил.

В СГК есть несколько подразделений контроля. Начинается он с момента поступления материалов. Специалисты оценивают соответствие заявленным характеристикам, марку стали, количество, маркировку и так далее.

Постоянных технический надзор проводится и во время ремонта – буквально несколько раз в неделю. Проверяет администрация, проверяет ДПС (если ремонт ведется на проезжей части или поблизости). А в самом конце проходит техническое освидетельствование и со стороны СГК, и независимой экспертной организации, и комиссии Ростехнадзора.

Почти все материалы покупают непосредственно с заводов, все подрядчики определяются через конкурсы.

В Барнауле в этом сезоне работает восемь подрядных организаций, семь из них – барнаульские и еще одна из Красноярска. При выборе учитывали опыт работы, профессионализм работников, наличие специальной техники и технических ресурсов. Ежедневно на участках работает около 500 человек.

«У нас были, хоть и небольшие, срывы сроков поставки материалов. Есть случаи заражения рабочих. Но все это не критично. Все объекты и объемы мы выполним в срок. У нас серьезные санитарные требования. Ежедневно специалисты отдела охраны труда выезжают на ремонтные объекты, проверяют в числе прочего и соблюдение мер предосторожности», - добавил директор теплосетевого подразделения.

Контролируют и благоустройство территории. Ведь именно СГК обязана после окончания всех работ восстановить демонтированные объекты, газон и асфальт. Для этого нанимают специализированного подрядчика и только с гарантией.