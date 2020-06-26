Вице-губернатор Алтайского края отправилась в отставку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда Правительства края Ирины Долговой и освободил ее от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Указывается, что своё заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.
Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, однако отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края.
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