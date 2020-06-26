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Вице-губернатор Алтайского края отправилась в отставку

Новости
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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда Правительства края Ирины Долговой и освободил ее от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Указывается, что своё заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.

Виктор Томенко выразил сожаление по поводу ее инициативы, однако отставку принял и поблагодарил за совместную работу и за многие годы службы в органах государственной власти Алтайского края.

Ирина Долгова курировала социальную сферу, здравоохранение и образование.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22.ru

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