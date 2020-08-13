Будет ли государство национализировать алтайские стройки?

Новости 24.08.2020 8:30 913

Объём строительного сектора в Алтайском крае вырос в июле 2020 года на 8,8% по сравнению с июлем 2019 года. Об этом 21 августа сообщил Алтайкрайстат. По данным ведомства, индекс физического объема работ, выполненных собственными силами, по виду экономической деятельности «Строительство» в регионе, за январь-июль 2020 года вырос на 18,9% относительно аналогичного периода предыдущего года. Общий оборот в отрасли достиг 33,7 млрд рублей.

Достаточны ли существующие темпы для достижения стратегических целей правительства РФ, которое предполагает увеличить объём строительного рынка с 8,4 до 19,6 трлн рублей к 2030 году? Или же потребуется принятие каких-то дополнительных мер?

Как построить ещё больше?

Накануне – 20 августа – гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко напомнил, что, согласно указу президента РФ Владимира Путина, количество российских семей, ежегодно улучшающих жилищные условия, должно вырасти на 35% - с 3,7 млн домохозяйств в 2019 году до 5 млн в 2030 году, а объем ввода жилья должен вырасти почти в полтора раза – до 120 млн кв. м. Интересно, что недавно «Дом.РФ» также заявлял о возможности создания собственного девелопера. Это объяснялось необходимостью строительства до 2030 года 1 млрд кв. м современных домов. А ещё раньше – 11 августа – появление государственного девелопера спрогнозировал Telegram-канал Proeconomics.

Канал привёл мнение экономистов из Финансового университета Сергея Стерника и Ильнура Гареева, указавших, что коронакризис привел к необходимости корректировки мер государственной поддержки жилищной отрасли, а результатом её может стать огосударствление значительной части застройщиков путём финансовой «национализации» государством наиболее здоровой части отрасли и рынка под видом мероприятий по антикризисному сохранению и стимулированию как предложения, так и спроса.

«Очевиден прогноз, что социально-экономическое и социально-политическое значение жилищной сферы вынудит государство обеспечить достижение целей Национального проекта нерыночными методами, т.е. проектное финансирование застройщиков будет сначала номинально прогарантировано, а конечном счёте и профинансировано бюджетом. Дело исключительно в необходимости скорейшего изменения принципов дальнейшего развития жилищного рынка, действовавших последние четверть века, которые пришло время исправить и привести в соответствие с лучшим мировым опытом и особенностями российского социума (жилье как госсобственность, социальное арендное жилье и др.)», – предсказывают экономисты.

Авторы канала, комментируя эти выкладки, отметили, что госдевелопера уже сейчас можно собрать из изъятого госбанками (Сбер, ВТБ, ВЭБ и т.д.) и другими госструктурами имущества – недостроя (в т.ч. обманутых дольщиков), строительной техники, заводов стройматериалов, площадок и т.д. По некоторым данным, таких активов уже есть на 2 трлн рублей или даже больше. Заодно с баланса госбанков снимутся плохие долги.

Как социальная аренда может помочь Алтайскому краю с расселением

Говоря о планах улучшения жилищных условий россиян, Виталий Мутко особо упомянул также необходимость создания нового инструмента государственной жилищной политики — социального арендного жилья. В долгосрочной перспективе оно должно достигать 10% от совокупного жилого фонда. По словам Мутко, социальная аренда — это и возможная альтернатива для выполнения накопленных обязательств перед более чем 4 млн семей «очередников», и решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Последняя для Алтайского края весьма актуальна. 21 августа «Политсибру» писал о выявленных прокуратурой нарушениях при расселении аварийного жилья в Барнауле и капремонтах в регионе.

Как сообщила пресс-служба краевого Минстроя, 20 августа 2020 года Алтайский край представил в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для реализации этапа 2021-2022 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Регион просит 316,3 млн рублей, в порядке софинансирования из краевого бюджета к этой сумме добавится ещё 5,6 млн рублей. Деньги будут направлены на переселение граждан из 268 аварийных жилых помещений общей площадью 8,4 тысяч кв. м. В 2021-2022 годах расселение запланировано в Каменском районе и четырёх городах Алтая: Барнауле (1,5 тысячи кв.м), Бийске (3,4 тысячи кв.м), Рубцовске (2,3 тысячи кв.м) и Славгороде (57,2 кв.м).

Нацпроектом «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года предусмотрено расселение не менее 120 тысяч кв. м, в которых проживает почти 7 тысяч человек.