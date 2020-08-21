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В Шипуновском районе ко дню флага реконструируют событие Отечественной войны

Новости
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В Шипуновском районе  в субботу пройдет реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Напомним,  в прошлом году в том же районе показали реконструкцию «казни предателя».   Мероприятие получило широкий резонанс и вышло в федеральную повестку. СМИ отметили показательную «казнь предателя Родины», оглашение приговора и приведение его в исполнение расстрельной командой.  Особое внимание было уделено крикам «предателя», который обещал «искупить вину».    

Реконструкция станет один из официальных мероприятий ко дню Российского флага 22 августа. В краевом центре традиционно будут раздаваться ленточки триколора на нескольких площадках: у знака Нулевого километра, у торгового центра «Европа», в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Кстати, в этом же парке пройдут мастер-классы по изготовлению виньетки из триколора, дети также порисуют на асфальте мелом. В Славгороде пройдет торжественное вручение паспортов.

 А 24 августа в Барнауле состоится выставка-символ «Святыня Российской державы», на зданиях в крае будут размещены российские триколоры. А вечером в краевом центре по двум адресам жителям и гостям  города будет показана динамическая проекция триколора на зданиях  по ул. Димитрова 75, и Комсомольский 80-е.  Венчером будет запущен триколор из воздушных шариков.

Автор: Политсиб.ру

Фото: altairegion22

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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