В Шипуновском районе ко дню флага реконструируют событие Отечественной войны

Новости 21.08.2020 18:20 488

В Шипуновском районе в субботу пройдет реконструкция партизанского боя времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Напомним, в прошлом году в том же районе показали реконструкцию «казни предателя». Мероприятие получило широкий резонанс и вышло в федеральную повестку. СМИ отметили показательную «казнь предателя Родины», оглашение приговора и приведение его в исполнение расстрельной командой. Особое внимание было уделено крикам «предателя», который обещал «искупить вину».

Реконструкция станет один из официальных мероприятий ко дню Российского флага 22 августа. В краевом центре традиционно будут раздаваться ленточки триколора на нескольких площадках: у знака Нулевого километра, у торгового центра «Европа», в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Кстати, в этом же парке пройдут мастер-классы по изготовлению виньетки из триколора, дети также порисуют на асфальте мелом. В Славгороде пройдет торжественное вручение паспортов.

А 24 августа в Барнауле состоится выставка-символ «Святыня Российской державы», на зданиях в крае будут размещены российские триколоры. А вечером в краевом центре по двум адресам жителям и гостям города будет показана динамическая проекция триколора на зданиях по ул. Димитрова 75, и Комсомольский 80-е. Венчером будет запущен триколор из воздушных шариков.