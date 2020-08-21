Алтай-Кокс завоевал награду за природоохранную деятельность

Алтай-Кокс (входит в группу НЛМК) стал победителем XVII отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение». Церемония награждения состоится в Москве после нормализации эпидемиологической ситуации.
Организаторами конкурса выступила Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и Центральный Совет горно-металлургического профсоюза России по согласованию с Департаментом металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли. Среди конкурсантов - 52 предприятия из 21 региона России.
Развитие экологически безопасного производства – одна из приоритетных задач Алтай-Кокса. В числе природоохранных объектов предприятия – коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и другое.
Оценку качества объектов окружающей среды проводит аккредитованная лаборатория управления экологии. В рамках мониторинга окружающей среды лабораторией ежегодно проводится почти 5000 замеров в атмосферном воздухе, на источниках эмиссии, измерений показателей качества поверхностных и подземных вод. У лаборатории есть собственная передвижная станция контроля, которая позволяет проводить замеры как в городе, так и на санитарно-защитной зоне предприятия.