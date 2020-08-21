Прирост инфицированных коронавирусом в Алтайском крае остаётся на прежнем уровне

Новости 21.08.2020 16:55 319

Скорость распространения коронавируса в Алтайском крае на протяжении двух недель остаётся стабильной, прирост новых случаев в регионе равен среднесибирским значениям. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За неделю с 15 по 21 августа Алтайский край перешагнул отметку в 11 000 выявленных случаев коронавируса. На 21 августа в регионе 11 042 подтвержденных диагнозов COVID-19 стало на 597 больше, чем неделей ранее. Число заболевших за семь дней выросло (как и неделей ранее) на 6%. Таким образом, край остался в пятерке регионов СФО с самым низким приростом, разделив 5-е место с Томской областью.

В Сибири количество человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось также на 6% (недельный прирост снизился на 1%). Скорость распространения оказалась выше среднесибирской лишь в трёх регионах: Кузбассе (14%), Республике Алтай (9%) и Омской области (7%). Стоит отметить, что во всех регионах, кроме Республики Алтай, индекс прироста новых случаев заболевания за неделю снизился или остался на прежнем уровне.

В половине регионов Сибири темпы распространения коронавируса ниже, чем в целом по Сибирскому федеральному округу. Наименьшие зафиксированы в Республике Тыва – 2%, далее идут Новосибирская область (3%), Республика Хакасия (4%), Иркутская область (5%), Красноярский край (5%).