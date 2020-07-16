«Находим правильных интересных людей»: глава «Партии роста» рассказал о её деятельности в Алтайском крае

Новости 21.08.2020 15:35 749

Руководитель «Партии роста» Борис Титов на прошедшей 21 августа (онлайн) пресс-конференции ТАСС в Новосибирске ответил на вопросы «Политсибру» о ситуации с реготделением партии в Алтайском крае.

Первый вопрос касался причин ухода с поста руководителя реготделения Андрея Крылова. Ранее озвучивались разные версии: самостоятельный уход Крылова и его исключение из партии. Борис Титов ответил максимально обтекаемо, но, скорее, его ответ следует толковать в пользу последней версии.

«С Андреем была немножко другая история – он человек такой очень активный, импульсивный, и, в общем, наверное, не совсем понимал программу и тот манифест партии, который мы приняли на новом съезде. Поэтому мы приняли решение расстаться», – рассказал Титов.

В июне Андрей Крылов первым заявился на довыборы в АКЗС самовыдвиженцем по округу №26.

Что касается нынешнего положения дел, то, по словам Бориса Титова, сейчас состав партии в Алтайском крае только формируется.

«У нас сильная структура в Республике Алтай, сильные отделения вокруг. Но сейчас мы находим правильных интересных людей и в Алтайском крае», – пояснил глава «Партии роста».

Как уже писал ранее «Политсибру», в настоящее время в алтайском реготделении пока что числится лишь один человек – Антон Литвиненко, назначенный руководителем отделения в июне 2020 года. По его словам, алтайские бизнесмены очень неохотно идут в политику, опасаясь за свой бизнес. Также Литвиненко добавил, что на довыборы в АКЗС партия заявиться уже не успевает, но следующий выборный цикл не пропустит.

Всероссийская политическая партия «Партия Роста» — официально зарегистрированная российская либерально-консервативная политическая партия. Создана в феврале-марте 2016 года на базе партии «Правое дело» Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.