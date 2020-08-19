Алтайский край направит 300 млн на ремонт дороги, снятой с баланса Каменского района

Новости 21.08.2020 14:45 398

Около 300 млн рублей будет направлено на ремонт дороги в Камне-на-Оби, которая была переведена в собственность Алтайского края по итогам выездного совещания регионального правительства в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

Сообщается, что обновлять дорожное покрытие на участке, протяжённостью около 10 км, планируется в течение двух лет. К концу следующего строительного сезона на трассе будет отремонтировано 59 перекрёстков и примыканий, обустроено 26 автобусных павильонов с заездными карманами, смонтировано 23 водопропускных трубы и 7,7 км тротуаров. Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка ремонта будет установлено освещение.

Кроме того, в 2020 году продолжится ремонт участков на улицах Пушкина и Северной от На других улицах работы будут проводиться в рамках средств, выделенных на содержание. Общий дорожный фонд Каменского района в текущем году составит 38,7 млн рублей.

Напомним, по итогам выезда правительства в Каменский район было решено ежегодно выделять дополнительные средства из краевого бюджета на содержание местной дорожной сети.