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Алтайский край направит 300 млн на ремонт дороги, снятой с баланса Каменского района

Новости
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Около 300 млн рублей будет направлено на ремонт дороги в Камне-на-Оби, которая была переведена в собственность Алтайского края по итогам выездного совещания регионального правительства в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минтранса.

Сообщается, что обновлять дорожное покрытие на участке, протяжённостью около 10 км, планируется в течение двух лет. К концу следующего строительного сезона на трассе будет отремонтировано 59 перекрёстков и примыканий, обустроено 26 автобусных павильонов с заездными карманами, смонтировано 23 водопропускных трубы и 7,7 км тротуаров. Кроме того, на всем протяжении ремонтируемого участка ремонта будет установлено освещение.

Кроме того, в 2020 году продолжится ремонт участков на улицах Пушкина и Северной от На других улицах работы будут проводиться в рамках средств, выделенных на содержание. Общий дорожный фонд Каменского района в текущем году составит 38,7 млн рублей.

Напомним, по итогам выезда правительства в Каменский район было решено ежегодно выделять дополнительные средства из краевого бюджета на содержание местной дорожной сети.
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Автор: Политсиб.ру

Фото: Минтранс АК

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