Как продвигается строительство Корбалихинского рудника в Змеиногорском районе

Новости 21.08.2020 14:15 332

На Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе завершено строительство второго пускового комплекса, сообщает пресс-служба АО «Сибирь-Полиметаллы».

Корбалихинский рудник печально прославился в Алтайском крае тем, что стал первым массовым очагом коронавирусной инфекции. Из-за этого город был закрыт на карантин, а работа предприятия оказалась под угрозой остановки и срыва. Однако, в конечном итоге всё разрешилось благополучно, работы продолжаются.

«На этом этапе мы выполнили горно-капитальные работы, которые позволили вскрыть около 1,5 млн. тонн руды и ввести в эксплуатацию верхнюю часть запасов Юго-Восточного участка. Все объекты инфраструктуры располагаются на поверхности» – рассказал главный инженер компании Андрей Колесников.

Сообщается, что уже пройдено более 2,5 км горных выработок, создан современный автоматизированный комплекс водоотлива, обеспечивающий бесперебойную откачку технологических и грунтовых вод, смонтирована центральная понизительная подстанция.

Параллельно ведётся возведение объектов третьей очереди строительства рудника: главной вентиляторно-калориферной установки, двух зданий подъемных машин, клетевого и скипового подъемов, копра с надшахтным зданием, инженерных и электрических сетей, скипо-клетьевого ствола и горно-капитальных выработок третьего пускового комплекса. Ввести эти объекты в эксплуатацию планируется в 2021 году.