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Владимир Путин поблагодарил за труд 14 жителей Алтайского края

Новости
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Владимир Путин подписал распоряжении о награждении благодарностью президента России 14 жителей Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Благодарность получили: завотделением Алтайского краевого клинического перинатального центра Татьяна Ефименко, учитель-логопед барнаульского «Валеологического центра» Светлана Початкова, старший педагог допобразования школы №113 имени Сергея Семенова (Барнаул) Людмила Фукс, директор Барнаульской детской школы искусств №4 Людмила Лейкам; президент Алтайской федерации волейбола Егор Тейхреб.

Кроме того, за многолетнюю добросовестную работу награждены: мастер участка Барнаульского молочного комбината Вера Борщева, слесарь аварийно-восстановительных работ сетевого участка цеха дирекции Барнаульского водоканала Сергей Решетов, главный специалист отдела комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула Ольга Шахова, начальник отдела департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Сергей Борисов.

Почетные грамоты президента России за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан получили: общественный член правления Алтайского регионального отделения Всероссийского общества глухих Виктор Гагаринов; председатель Первомайской районной общественной организации Алтайской краевой общественной организации Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ольга Скоробогатова; председатель правления Красногорского районного отделения Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова Российского Союза ветеранов Афганистана Евгений Чернышев.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу почетной грамотой Президента России поощрены начальник департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов и председатель Совета территориального общественного самоуправления Петровского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула Виктор Юдин.

Путин наградил председателя Счетной палаты Барнаула

Путин наградил председателя Счетной палаты Барнаула

Новости

«За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу», – гласит текст документа

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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