Как продвигается ремонт теплосетей в Барнауле

Новости компаний 21.08.2020 13:15 280

В Барнауле выполнено 57% от всего объема ремонтной кампании на тепловых сетях. На 23 участках работы завершены полностью. Остальные 36 — в работе, их закончат к середине сентября, передаёт пресс-служба СГК.

Сообщается, что из 32 км трубопроводов, запланированных к замене в этом году, уже переложено 18,2 км. Монтаж магистралей завершен на 13 из 22 участков, заменено 4,9 км коммуникаций из 6,5 км запланированных. На 8 объектах идет восстановление благоустройства.

На внутриквартальных сетях и сетях циркуляции завершены работы на 10 из 37 участков, заменено 7 км теплосети из 13,6 км плана. На четырёх участках уже восстановливается благоустройство.

В процессе устранения повреждений заменены отдельные участки трубопроводов общей протяжённостью 6,3 км. На сегодняшний день из 494 повреждений, обнаруженных во время гидравлических испытаний, устранено 423. Оставшееся 71 повреждение — не влияет на подачу горячей воды жителям, всё будет устранено в течение месяца.

Также в ходе ремонтной компании специалисты СГК заменили 4 компенсатора, 790 вентилей и задвижек, насос централизованного горячего водоснабжения в тепловом пункте по улице Мамонтова, 309. Отремонтировали 205 секций водяных подогревателей и 106 насосов тепловых пунктов, 14 единиц запорной арматуры. На 325 объектах восстановили асфальтобетонное покрытие общей площадью 15 тысяч кв. м.

В этом году ремонты стартовали не в мае, как в предыдущие годы, а в июне. Сроки гидравлических испытаний и работ были перенесены в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, когда руководство СГК приняло решение не доставлять дополнительных неудобств жителям в режиме самоизоляции. Кроме того, сложившиеся условия усложнили закупочные процедуры по выбору подрядчиков и поставке материалов, что также увеличило время проведения работ.

Несмотря на это, все ремонтные бригады добросовестно подошли к выполнению своих обязанностей и планируют завершить монтажные работы к наступлению отопительного сезона, который традиционно в Барнауле начинается в последних числах сентября.