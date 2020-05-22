70 процентов Алтайских школ нуждаются в замене или капитальном ремонте

Новости 21.08.2020 12:25 586

Об этом рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции 21 августа.

«Мы за этот год проанализировали все школы Алтайского края и мы увидели что практически 70 процентов зданий школ нуждается в заменен либо капитальном ремонте. Потому что период постройки до 60-70 годов. Во многих из них капитальные ремонты никогда не проводились», - рассказал он.

Причины такого подхода не обозначены. Однако Костенко отметил, что на сегодняшний день – это проблема даже более актуальная, чем введение новых школ и создание дополнительных мест для учеников.

Тем не менее, по словам министра новые места введены в этом году все же будут. В Барнауле в скором времени откроются две новых школы. Всего в регионе будет создано 3100 дополнительных мест.

Однако в Барнауле существует еще одна проблема. Участки в центре города не позволяют вести строительство новых школ. А дополнительные места все же требуются. В Барнауле 23 тысячи школьников в этом году будут учиться во вторую смену. Решать эту проблему собираются с помощью пристроев к существующим учреждениям.

По словам Максима Костенко, всего за парты 1 сентября в Алтайском крае сядет порядка 280 тысяч учеников, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Основной прирост приходится на городские школы и учебные заведения в крупных районных центрах.