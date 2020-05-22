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70 процентов Алтайских школ нуждаются в замене или капитальном ремонте

Новости
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Об этом рассказал министр образования Алтайского края Максим Костенко на пресс-конференции 21 августа.

«Мы за этот год проанализировали все школы Алтайского края и мы увидели что практически 70 процентов зданий школ нуждается в заменен либо капитальном ремонте.  Потому что период  постройки до 60-70 годов.  Во многих из них капитальные ремонты никогда не проводились», - рассказал он.

Причины такого подхода не обозначены. Однако Костенко отметил, что на сегодняшний день – это проблема даже более актуальная,  чем введение новых школ и создание дополнительных мест для учеников.  

Тем не менее, по словам министра новые места введены в этом году все же будут. В Барнауле в скором времени откроются две новых школы. Всего в регионе будет создано 3100 дополнительных мест.

Однако  в Барнауле существует еще одна проблема. Участки в центре города не позволяют вести строительство  новых школ. А дополнительные места все же требуются. В Барнауле 23 тысячи школьников в этом году будут учиться во вторую смену.  Решать эту проблему собираются с помощью пристроев к существующим учреждениям.  

По словам Максима Костенко, всего за парты 1 сентября в Алтайском крае сядет порядка 280 тысяч учеников, что на пять тысяч больше, чем в прошлом году. Основной прирост приходится на городские школы и учебные заведения в крупных районных центрах.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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