Алтайское управление по труду раскрыло некоторые нюансы средней зарплаты по краю в июне

Новости 21.08.2020 12:50 627

По итогам первой половины 2020 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 28,7 тысяч рублей, а в июне превысила 30,9 тысяч рублей. Накануне «Политсибру» уже писал об этом, теперь управление по труду и занятости Алтайского края дополнило статистику некоторыми подробностями.

По информации ведомства, рост зарплаты в июне объясняется начислением отпускных выплат, а также индексацией зарплат, проведённой некоторыми крупными и средними предприятиями. Сообщается также, что темп роста зарплат на Алтае в первом полугодии составил 107,2%, превысив среднероссийский показатель (105,8%). Уровень реальной зарплаты за этот период в крае увеличился на 4,2% (по РФ – всего на 2,9%).

В ведомстве уточнили, что в декабре 2019 года средняя зарплата в регионе уже превышала 30 тысяч рублей (достигала 37 тысяч).

Зарплата по отраслям – кому на Алтае жить хорошо?

Как сообщает управление, быстрее всего зарплата растёт в сферах производства резиновых и пластмассовых изделий (119%), почтовой и курьерской деятельности (115%), складском хозяйстве и вспомогательной транспортной деятельности (113%), в областях трубопроводного транспорта (112,7%), информации и связи (111,4%), растениеводства, животноводства, охоты и сопутствующих услуг (110,1%).

В целом, выше среднего по региону зарплаты зафиксированы в 22 видах экономической деятельности, в которых занято 42,6% работников (245,6 тысяч человек).

Самые низкие зарплаты в Алтайском крае

Как уже сообщал ранее "Политсибру", мало получают на производстве мебели, в гостиничном бизнесе и общепите, а также в сфере почтовой связи и риелторской деятельности. Зарплата здесь варьируется от 16,3 до 19,8 тысяч рублей. По информации алтайского управления по труду и занятости, в этих отраслях занято 4,8% трудящихся края (27,8 тысяч человек).

Снижение зарплаты по сравнению с первым полугодием 2019 года (на 0,3 - 8,7%) наблюдалось в отраслях металлургии, полиграфии, фармацевтики, производства транспортных средств и оборудования, деятельности железнодорожного транспорта, кафе и гостиниц.

Уровень конкуренции за рабочие места в Алтайском крае

По данным hh.ru, на одну вакансию в Алтайском крае в июле 2020 года претендовали, в среднем, пять человек. Самая высокая конкуренция зафиксирована среди юристов (7,9 человек на место). Почти столь же высокой оказалась конкуренция за место сотрудника сферы науки и образования (7,7 претендентов на одну вакансию). Годом ранее она была вдвое ниже. "Тесновато" в области высшего менеджмента (7,2 человека на место), а также в сфере искусства и развлечений (6,2 претендента на одну вакансию). Это в полтора раза выше, чем год назад.

Проще всего найти работу в категориях «Инсталляция и сервис» (0,8), «Рабочий персонал» (1), «Страхование» (1,1) «Медицина, фармацевтика» (1,3), «Строительство, недвижимость» (1,3), «Домашний персонал» (1,3), «Автобизнес» (1,4) и «Производство» (1,6).