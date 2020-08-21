О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Количество скончавшихся в Алтайском крае пациентов с коронавирусом приближается к трем сотням

Новости
1386
1

По данным оперштаба Алтайского края в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Основная  доля традиционно приходится на Барнаул – 45 человек. В Новоалтайске – 5, Рубцовске – 4, Локтевском, Михайловском, Первомайском районах – по 3 заболевших, Заринске – 2, Бийске, Бийском, Зональном, Новичихинском, Немецком-национальном, Смоленском, Троицком, Усть – Пристаньском, Шипуновском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае на 21 августа подтверждено 11 042 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению – 9 502. На сегодняшний день проходят лечение 1 244 человек, из них в госпиталях находятся 735 пациентов, амбулаторное лечение получает 509 пациента.  В 4687случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3470 случаях заболевание протекает в форме ОРВИ, у 2885  подтверждена внебольничная пневмония.   В госпиталях региона находится 111 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам  ИВЛ подключено 30 пациентов.

Всего выздоровело – 9502 человека. За прошедшие сутки 146 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 4 смертельных случая,  из них  коронавирус стал причиной смерти в одном,  в трех  к смерти привели иные причины.  За весь период  скончалось – 296 человек , из-за коронавирусной инфекции -  112 человек,  иные причины привели к смерти 180 пациентов; на экспертизе находится 4 человека.

На 21 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2402 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 47698 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 360492 человека. За прошедшие сутки – 3328.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (1)

1000

усы грыгорыча

смертность 0,012%

Ответить