Количество скончавшихся в Алтайском крае пациентов с коронавирусом приближается к трем сотням

Новости 21.08.2020 11:55 1386

По данным оперштаба Алтайского края в Алтайском крае зарегистрировано 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Основная доля традиционно приходится на Барнаул – 45 человек. В Новоалтайске – 5, Рубцовске – 4, Локтевском, Михайловском, Первомайском районах – по 3 заболевших, Заринске – 2, Бийске, Бийском, Зональном, Новичихинском, Немецком-национальном, Смоленском, Троицком, Усть – Пристаньском, Шипуновском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае на 21 августа подтверждено 11 042 случаев коронавируса, выписаны по выздоровлению – 9 502. На сегодняшний день проходят лечение 1 244 человек, из них в госпиталях находятся 735 пациентов, амбулаторное лечение получает 509 пациента. В 4687случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3470 случаях заболевание протекает в форме ОРВИ, у 2885 подтверждена внебольничная пневмония. В госпиталях региона находится 111 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 30 пациентов.

Всего выздоровело – 9502 человека. За прошедшие сутки 146 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 4 смертельных случая, из них коронавирус стал причиной смерти в одном, в трех к смерти привели иные причины. За весь период скончалось – 296 человек , из-за коронавирусной инфекции - 112 человек, иные причины привели к смерти 180 пациентов; на экспертизе находится 4 человека.

На 21 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2402 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 47698 человек. Всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 360492 человека. За прошедшие сутки – 3328.