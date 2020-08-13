Жилищными вопросами в Алтайском крае занимается прокуратура

Новости 21.08.2020 11:15 867

Управление Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе подвело полугодовые итоги надзора за исполнением программ переселения граждан из аварийного жилья. Кроме того, выявлены нарушения законодательства при формировании и актуализации региональных программ капремонта.

В чём проблема расселения жилья в Барнауле?

В Барнауле по требованию прокуратуры возобновлено финансирование приостановленной программы переселения на 2019-2020 годы (181 млн рублей). Указывается, что мэрия Барнаула не заключала контракты на приобретение квартир переселяемым горожанам.

Вопросы к расселению аварийного жилья возникают регулярно. В основном, генератором проблем становятся ветхие двух-трёхэтажки на Потоке. В пресс-службе мэрии «Политсибру» ранее поясняли, что для приобретения квартир проводятся соответствующие конкурсные процедуры (госзакупки). Однако застройщики в таких конкурсах участвуют неохотно из-за невысоких цен и того факта, что закупаются, как правило, самые ходовые квартиры – небольшой площади, а их девелоперы могут продать стороннему покупателю быстрее и дороже, чем государству.

Капремонт по-алтайски. Что с ним не так?

Прокуратура Алтайского края упрекнула местного регоператора в неэффективном собирании взносов на капремонт. Указано, что взыскивалось лишь 12,5% от общей суммы задолженности, временно свободные средства фонда капитального ремонта не размещались на депозитах в банках. Качество выполняемых работ не контролировалось, средства перечислялись с нарушением сроков. Отмечается, что регоператор активизировался лишь после вмешательства прокуратуры.

При этом, 13 августа алтайский Минстрой сообщал, что краткосрочный план 2020 года по капремонту выполнен более чем наполовину, а собираемость взносов в крае за 2 квартал 2020 года достигла 94,39%.

По данным ведомства, обновлено 213 домов. Всего в текущем году предполагается отремонтировать 388 объектов в 40 населённых пунктах. За счёт средств Фонда капремонта будут ремонтироваться 253 дома, ещё 135 – по спецсчетам. Таким образом, до конца года планируется завершить ремонт ещё 175 многоквартирных домов. Совокупная стоимость работ оценена в сумму свыше миллиарда рублей.

Продолжаются работы на 115 объектах. Капремонт в Камне-На-Оби, Немецком национальном, Первомайском, Советском, Троицком, Угловском, Целинном, Панкрушихинском, Завьяловском и Змеиногорском районах полностью завершён.