«Держитесь за поручень»! Сколько стоит проезд в общественном транспорте в региональных центрах Сибири

Новости 21.08.2020 9:45 953

Барнаульские перевозчики направили в мэрию предложение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 27 рублей. Вопрос будет рассматривать координационный совет по ценообразованию. Дата рассмотрения пока неизвестна.

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Доводы перевозчиков все те же: цены на топливо и ГСМ растут, затраты на ремонт и обновление автопарка тоже. А, кроме того, убытки из-за пандемии, сильно ударили по предприятиям.

Последний раз стоимость проезда в краевой столице поднимали в 2018 году. Если в мэрии согласятся с предложением транспортников, то билет на автобус в Барнауле будет стоить дороже, чем в Красноярске. При этом средняя зарплата в Красноярском крае превышает 50 тысяч рублей, на Алтае в июне она преодолела порог в 30 тысяч рублей.

О повышении проезда также недавно заговорили и в Иркутске, здесь, кстати, поездка на автобусе будет стоить меньше всего в Сибири, в некоторых регионах тарифы подняли в начале 2020 года.

Омск

Во всех видах общественного транспорта 30 рублей, при безналичном расчете в муниципальном транспорте 25 рублей.

Красноярск

В автобусах и маршрутках - 26 рублей, в трамвае и троллейбусе - 22 рубля.

Новосибирск

В трамвае и троллейбусе - 23 рубля, в автобусе 24 рубля. Стоимость проезда в маршрутках не всегда фиксированная, в некоторых случаях зависит от расстояния и может достигать 50 рублей.

Барнаул

В автобусах и электротранспорте 23 рубля, в маршрутных такси – 25 рублей.

Абакан

Во всех видах транспорта 22 рубля.

Томск

В маршрутках и электротранспорте 22 рубля. Для женщин 55 лет и старше, а также мужчин 60 лет и старше — 19 рублей. Вечерний тариф (после 21:00) — 25 рублей.

Кемерово

В автобусах и электротранспорте - 20 рублей, проезд пенсионеров - 10 рублей, в маршрутке - 22 рубля.

Горно-Алтайск

Во всех видах транспорта 18 рублей.

Кызыл

На всех видах транспорта - 17 рублей.​

Иркутск

В трамвае и троллейбусе - 15 рублей, в автобусе - 20 рублей, вечерний тариф - 25 рублей.