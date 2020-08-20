«Участвовать надо». Депутат Попов намерен идти на следующие выборы в АКЗС

Депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов может принять участие в выборах в парламент в 2021 году. Во всяком случае о таких своих намерениях он рассказал на пресс-конференции в четверг, 20 августа.
На самом деле Попов однозначно не сказал, что да, он точно пойдет на новый срок. Но неоднократно подчеркивал, что ему это интересно.
«Нет, я не могу этого сделать (так ответил на вопрос «не ставит ли он крест на своей политической карьере?» - прим.ред.). Надо участвовать. Добиваться, идти, говорить. Но теперь Попов будет другим депутатом. Надо не общие интересы общества отстаивать, а более узкие. Чтобы медицина была бесплатная, образование - бесплатное», - сказал он.
При этом упрекнул АКЗС в том, что сейчас там одни бизнесмены, врачи и наука - все люди самодостаточные. Но лишь единицы - социально направленные. И нет среди них простых рабочих, сварщиков, представителей народа.
Что же касается партии, то Владимир Попов дал понять, что не намерен менять политическое направление. В АКЗС седьмого созыва в 2016 году он прошел по списку КПРФ, в которой состоял. После внутрипартийного скандала руководство компартии апреле 2018 года приняло решении о его исключении (Попов говорит, что сам сдал партбилет). Сейчас он остается членом фракции.
«Я стал членом КПСС в 1979 году. Потом КПРФ. И до последнего не менял приверженность партии. Не потому, что коммунисты такие хорошие, а потому, что меня так воспитали. Я остаюсь сторонником партии в части идеологии. И менять ее смысла нет», - сказал Попов. При этом подчеркнул, что сейчас люди вообще не верят партиям.
Также неоднозначно он ответил и про госдумские амбиции:
«Если общество скажет: иди в Госдуму, то да», - сказал он.
По данным источников «Политсибру», Попов уже некоторое время пытается договориться с лидером алтайской КПРФ Марией Прусаковой о том, чтобы идти от партии и на следующие выборы.
По округу не пройдет, вопрос если он коммунист и только, за сколько Трусакова продаст ему место в тройке или это компетенция престарелого Зюги???
ТАк -то он не плохой , мне кажется. Зазвездился, но это болезнь всякого кто богат в первом поколении. Ему б нормального помощника по прессе, да что б прислушивался к нему....Да и все б пошло по- маленьку, выровнялось...