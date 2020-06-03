Алтайские общественники добиваются рекультивации берегов Ануя

Новости 20.08.2020 18:20 516

Активисты ОНФ в Алтайском крае обратились к судебным приставам с требованием о принуждении недропользователя к рекультивации земель на реке Ануй пострадавших от незаконной добычи россыпного золота.

Экологи пытались пресечь добычу золота на Ануе с 2018 года. В конце концов им это удалось. Все суды, вплоть до кассационного, встали на сторону экологов и общественников. Сообщается, что помимо Ануя в Солонешенском районе от добычи россыпного золота пострадала река Карама, в Чарышском – Куртачиха, Курчажная и Прямая, в Заринском – Таловка.

«Судебное решение о рекультивации пострадавших земель вступило в силу 18декабря 2019 года, но недропользователь так и не взялся за дело, поэтомумы подали заявление о возбуждении исполнительного производства и готовыпомочь службе судебных приставов в этом вопросе, поскольку принуждение квосстановлению земель – это не взыскание долгов. Это сложный процесс,включающий разработку и утверждение проекта рекультивации, проведениегосударственной экологической экспертизы, общественного обсужденияпроекта. У судебных приставов нет такого опыта, в сибирских регионахточно. Но этим нужно заниматься, иначе старатели так и будут оставлятьпосле себя разоренные земли. Проблема уже приобрела угрожающий масштаб»,- прокомментировал ситуацию модератор тематической площадки ОНФ«Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков.

Он добавил, что технология добычи россыпного золота в принципе наносит непоправимый ущерб экосистеме рек и провоцирует вырубку пойменного леса. А вкупе с неработающим механизмом рекультивации - это становится настоящей катастрофой.