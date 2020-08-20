Как менялись импорт и экспорт Сибири в первой половине 2020 года

Новости 20.08.2020 17:30 498

В первой половине 2020 года внешнеторговый оборот Сибирского федерального округа снизился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, передаёт пресс-служба Сибирского таможенного управления. Снижение показателей зафиксировано в торговле со странами как дальнего зарубежья, так и СНГ.

Что вывозили из Сибири в первом полугодии 2020 года

Энергоносители (нефть, уголь) составили 46,7% стоимостного объёма сибирского экспорта (снижение на 26,8% по сравнению с 2019 годом), металлы – 25% (на 34,2% меньше, чем в прошлом году), древесина и целлюлоза – 11,9% (падение на 10,9%), химическая продукция – 4,6% (на 7,1% меньше), продукция машиностроения и продовольствие – по 4,2%. При этом, экспорт продукции машиностроения сократился на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а необработанного палладия в виде порошка (в Англию) и полимеров пропилена (в Чехию, Литву и Польшу), напротив, вырос.

Объём экспорта СФО уменьшился почти на четверть – на 24,5% в стоимостном выражении. Это обусловлено сокращением поставок угля и металлов: необработанного алюминия – в Швейцарию и Японию, меди и никеля – в Нидерланды и Германию, нефти сырой и нефтепродуктов сырых – в Корею, КНР, Японию и Новую Зеландию, кокса – на Украину и в Индию.

Что импортировала Сибирь в начале 2020 года

В целом, за полгода импорт снизился на 8%. Сократились закупки оксида алюминия на Украине, в Бразилии и Ирландии, летательных аппаратов и их частей в США, изделий из чёрных металлов в Китае, Белоруссии, Германии и Англии, машин для перемещения, трамбования грунта, руд из Финляндии, Китая, Швеции, Германии, предметов и принадлежностей к одежде трикотажных из Китая, проката плоского из железа или нелегированной стали из Китая, угля каменного из Казахстана, шин и покрышек пневматических резиновых из Японии, США и Республики Беларусь, пека и кокса пекового из Китая, бульдозеров самоходных из Швеции, Таиланда и США, обуви из Китая.

При этом увеличился ввоз станков из США, и Европы, прочих катализаторов на носителях, прежде всего из Японии, насосов воздушных и жидкостных из США и Китая, готовых текстильных изделий прочих (в том числе, медицинские маски) в основном из Китая.

В структуре импорта СФО преобладает машиностроительная продукция – 45,2% (снизилась на 8,6%). Импортируется также химическая продукция – 27,8% (сокращение на 14,8%), текстиль и обувь – 3,6% (падение на 15,7%). Доля металлов и изделия из них составила 10,1% – это на 25,6% больше, чем в 2019 году.

Наперекор тренду – как менялся экспорт сибирского продовольствия

Первое полугодие 2020 года ознаменовалось также ростом экспорта продовольствия на 15,9%. Это явление в качестве положительного особо отмечено в Алтайском крае, ранее «Политсибру» уже писал об этом. Вырос экспорт пшеницы (в Казахстан, Монголию и Турцию), и рапсового масла (в КНР). Вместе с тем, импорт продовольствия тоже несколько увеличился (на 8,7%). Прежде всего, это произошло за счёт роста ввоза фруктов из Эквадора, Египта, Турции и Узбекистана. Доля продуктов питания в общей структуре сибирского импорта составила 6,2%.