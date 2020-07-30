Проснулся знаменитым. Алтайский депутат Попов о скандале с Ургантом и C.C. Catch

Новости 20.08.2020 16:38 418

Каждый может пригласить певицу C.C. Catch на свое торжество, она стоит всего-то 10 тысяч долларов. А вот Иван Ургант уже подороже. Так депутат Алтайского краевого Заксобрания Владимир Попов объяснил журналистам в рамках собранной им пресс-конференции, как в прошлом году на двух торжествах его семьи оказались такие именитые артисты.

«C.C. Catch стоит 10 тысяч долларов. Пригласить ее может каждый», - сказал депутат.

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Напомним, в августе 2019 года поп-звезда 80-х, немецкая певица выступала на дне рождения его супруги Марины. Несколько видео (от кого-то из гостей) с торжества попали в сеть. В ответ первому дозвонившемуся журналисту Попов пошутил.

«Сказал, что это было по-семейному. Он спросил: что она мне, родственница? Я и ответил: да, сестра родная. И утром я проснулся знаменитым на всю страну. Звонили с телеканалов «Россия», НТВ, «Звезда» и других. Это была шутка, которая вылилась в глупый пиар», - рассказал Попов.

Что же касается шоумена Ивана Урганта, который выступал уже на его дне рождения, то депутат напомнил, что они давно знакомы. И, кстати, услуги артиста стоят 5-6 млн рублей.

Но, как подчеркнул Владимир Попов, дело тут даже не в деньгах, а в личных связях. Он и сам знает многих звезд. И его младшая дочь, московская певица Диана Завидова общается с представителями шоубиза, выступает на "Новой волне", в Кремлевском дворце, пела со Львом Лещенко и Иосифом Кобзоном.

Например, на юбилей папы она прилетела вместе с Ургантом и режиссером и продюсером Алексеем Голубевым. А после они все вместе улетели на фестиваль Жара.

«Был еще один гость, которого не заметили, C. C. Catch против него - не интересно», - добавил Попов.

Кто и сколько стоил он, не сказал.

Вообще же, пресс-конференция была про другому поводу. Владимир Попов и его юрист рассказали подробности судебного решения по изъятию у жены депутата московской квартиры в 65 млн рублей. Подробнее об этом читайте здесь.