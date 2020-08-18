Возмущенные жители Павловска убедились в законности рубок холдинга «Алтайлес»

Новости 21.08.2020 10:40 679

18 августа в Павловске состоялась встреча представителей ООО «Содружество» (ЛХК «Алтайлес») и местных жителей, возмущенных рубками в Касмалинском бору. Холдинг предоставил возможность всем посмотреть на то, как они работают и убедиться, что их деятельность законна.

Напомним, в начале августа в соцсетях начали распространять видео из ленточного бора в районе Павловска. На нем была видна работа вальщиков, а за кадром звучали крики женщины, которая требовала прекратить рубку. После этого группа активистов написала коллективную жалобу в прокуратуру, СКР и губернатору края.

На публичный разговор с обеспокоенными павловчанами при участии прессы выделили время директор предприятия «Содружество» Михаил Чечушков (стаж работы в лесной отрасли — более 40 лет), заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Максим Усов, директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес» Валерий Савин (стаж работы обоих — более 20 лет), директор Павловского ДОК Алексей Гильманов (стаж работы в лесодеревоперерабатывающей промышленности — 10 лет).

Ожидалось, что после бурных обсуждений в соцсетях на встречу придет много людей. Но тех, кого действительно волнует проблема рубок, оказалось всего трое: инициатор скандала, автор нашумевшего видео продавец Анна Ячкула, и ее семья — мама и муж.

Ряд органов уже проверили деятельность предприятия «Содружество», и никаких нарушений не нашли. В этом убедилась и Анна Ячкула - женщина проехала вместе с сотрудниками компании на участок, где ведутся вырубки. Там при ней измерили возраст насаждений. Оказалось, что деревьям, которые убирают лесники, свыше 120 лет. Они давно могли сгореть или пасть от вредителей, но с этим борются лесники. Поэтому и приходится убирать «старичков» вручную.

«Здесь лесхоз существует с 1940-х годов. Тогда рубили даже больше, чем сейчас. Такими темпами леса вообще не осталось бы, если бы рубить было неправильно, и возобновления не было. В лесу, как и у людей — старые должны уходить, а новые — подрастать и жить. Иначе начнутся пожары и активизируются вредители. Подрост, который мы видим сейчас, наши внуки и правнуки увидят уже большими», — рассказал директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес» Валерий Савин.

Однако у женщины все-таки оставалось недоверие — и тогда ей и журналистам показали соседний участок, на котором вели рубки пять лет назад. Среди высоких деревьев там выросло много молодняка, причем многие уже стали выше человеческого роста.

«Этим участком леса я довольна», — сказала Анна Ячкула, и извинилась перед лесниками за необоснованные обвинения.

В конце поездки женщине показали работу Павловского ДОК — именно его многие павловчане винят в якобы участившихся рубках. Но завод использует в производстве низкосортную древесину (как раз те старые и больные деревья), щепу и порубочные остатки. Но при этом часть площадей предприятия является складом для древесины, добытой с участков других районов края: Каменского, Ребрихинского.

В лесу бросилась в глаза другая, настоящая проблема — стихийные свалки. Бутылки, банки, аккумуляторы, техника, мусор с огородов и строек, старая мебель и средства гигиены и медицинские изделия — все это разбрасывают среди деревьев жители Павловска. Весной и осенью сотрудники холдинга «Алтайлес» на грузовиках вывозят мусор, но он накапливается снова и снова. Лесники призывают людей бережно относиться к лесу и, прежде чем огульно обвинять арендаторов в страшных злодеяниях, начать с себя.

«Каждый наш сотрудник имеет специальное образование в сфере лесного хозяйства. Мы знаем, что делаем, и мы хорошо выполняем свою работу. Мы даже взяли на себя больше обязанностей, чем положено: помимо уборки мусора, к примеру, каждый наш работник обучен тушить лесной пожар. Если начинается возгорание, все, кто есть в лесу, начинают его сдерживать до приезда спецгруппы», — рассказал директор предприятия «Содружество» Михаил Чечушков.

То, что касмалинский бор до сих пор не сгорел — во многом заслуга арендатора. А опасность есть, и высокая: около 80% деревьев уже старые. И несмотря на это, рубки ведутся даже в меньшем объеме, чем в СССР. Пока этого хватает, но в будущем государство может пересмотреть объемы добычи леса в большую сторону. И это нормально.