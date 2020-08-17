Бассейны в Алтайском крае открылись, но не для всех. Какие ещё изменения губернатор внёс в «антикоронавирусный» указ

Новости 20.08.2020 16:15 768

20 августа губернатор Алтайского края внес изменения в указ от 31 марта 2020 года №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Режим самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше, а также для имеющих хронические заболевания, продлевается до 3 октября. Им запрещено покидать место жительства (место пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Работающие пенсионеры в Алтайском крае обязаны оставаться на самоизоляции, для них будет продолжена выдача электронных листков нетрудоспособности. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет установлен в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и может быть отменен лишь при переходе к третьему этапу снятия ограничений.

В новой редакции указа разрешены занятия в плавательных бассейнах, но только для спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. Бассейны смогут принимать спортсменов при соблюдении ряда условий: например, загруженность спортивного объекта не может превышать 25% от его пропускной способности, спортсмены смогут тренироваться из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади зеркала воды дорожки бассейна. Кроме того, тренировки разрешены при наличии паспорта готовности объекта спорта с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и при согласовании с Министерством спорта Алтайского края и общественной организацией «Алтайская краевая федерация плавания».

Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах спортивных объектов.

Также в указе содержатся рекомендации по организации дезинфекции помещений, в которых находились больные с новой коронавирусной инфекцией. После госпитализации пациентов с COVID-19 или при выздоровлении больного после лечения на дому обработка жилых помещений должна проводиться силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность, или самостоятельно с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием.

Органам местного самоуправления рекомендовано проводить дезинфекцию подъездов в многоквартирных жилых домах, в которых живут граждане, заболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также территорий общего пользования.