Алексей Навальный лежит в омской реанимации с отравлением

Новости 20.08.2020 15:55 736

Алексей Навальный лежит в коме с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Штаб Навального в Барнауле».

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу. Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай – это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы ещё через 2 часа. С лечащим врачом Алексея – Анастасией Васильевой – он разговаривать отказывается. Уклончивая реакция врачей только подтверждает, что это отравление. Ещё два часа назад они были готовы поделиться любой информацией, а теперь явно тянут время и не говорят, что им известно», – рассказала в соцсетях пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

По её требованию в больницу вызвана полиция, присутствуют представители следственного комитета. Юристы ФБК подают заявление в Следственный комитет об отравлении Алексея Навального. По их мнению, имел место факт посягательства на жизнь общественного деятеля в чистом виде.

В сети выложено видео из самолёта. Его автор в титрах рассказал, что Навальный в начале полёта ушёл в туалет и не вернулся, его еле откачали, он кричал от боли. Самолёт посадили в Омске, приехала «скорая». Telegram-канал Mash пишет, что Навальный направлялся в Москву из Томска рейсом компании S7, самолёт экстренно посадили в Омске. Сейчас Навальный находится в городской токсикореанимации, до сих пор не пришел в сознание, подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое. Кира Ярмыш сообщила, что он в коме.

По данным канала, заместитель главврача омской БСМП №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что уверенности в том, что причиной заболевания стало отравление, нет. Он предположил, что диагноз удастся поставить в течение дня. Врач также не подтвердил, что Навальный находится в коме. По его словам, Алексей подключен к ИВЛ, состояние стабильное. Есть ряд возможных диагнозов, которые находятся в процессе уточнения.

Один из источников предположил, что Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия — это сильный психодислептик, который часто используют отравители, наряду с феназепамом, клозапином, а также трамадолом.