«Это заказ». Алтайский депутат рассказал, как у него отобрали квартиру в Москве за 65 млн рублей

Мнения 20.08.2020 15:28 775

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Владимир Попов намерен обжаловать решение суда об изъятии из собственности его супруги дорогой московской квартиры. На собранной по этому поводу пресс-конференции для СМИ в четверг, 20 августа, он заявил, что дело это заказное, со множеством нарушений.

Откуда такая дорогая квартира?

По словам Попова, квартиру купили в 2017 году. 35 млн рублей его жена Марина взяла в виде займа на предприятии, где она является учредителем. Еще 30 млн в ВТБ в виде ипотеки. Недвижимость была оформлена на супругу (Владимир Попов также признался, что полтора года назад перевел на нее все свое имущество).

«Год платили ипотеку и решили, что можем погасить кредит досрочно. Одну часть квартиру выкупила старшая дочь (которая занимается семейным бизнесом в Алтайском крае - прим.ред.), ипотеку погасили через определенный заем (какой конкретно и у кого, он не уточнил - прим.ред.). Потом хотели купить второе жилье в Москве», - сказал он.

Но переоформить собственность на дочь не успели, квартиру арестовали приставы по решению суда.

Кстати, жила в ней младшая дочь депутата, московская певица Диана Завидова.

Почему возникли вопросы?

Владимир Попов заявляет, что указывал покупку квартиры во всех декларациях, где это требовалось. И сначала никаких вопросов не было.

«Но они сразу возникли, как только мы погасили ипотеку. Усиленными темпами руководитель комиссии (антикоррупционной в АКЗС - прим.ред.) старался, чтобы документы попали в прокуратуру. Прокуратура возбудилась и начала расследование. Мы понимаем, что такое решение может принимать только губернатор, но ни в ком случае не законодатель», - добавляет он.

Имен не называет, но говорит, что «эта доброжелательная история со стороны определенных руководителей», «людей высокого круга», которые «назойливо и тщательно все проверяли».

Указанную комиссию возглавляет спикер АКЗС Александр Романенко. Однако, по данным «Политсибру», именно прокуратура принимает решение по поводу проверки той или иной декларации. И по нашим данным, так было и в случае с Поповым.

Депутат уверен: это был заказ против него и «всенародная порка», чтобы другим не повадно было.

«Я всегда был опальным предпринимателем, опальным главой района (Павловского с 2008 по 2010 год - прим.ред.), опальным депутатом. Наконец нашли лазейку, как меня выставить. А то, что 35 лет я занимаюсь бизнесом, что я свои предприятия не приватизировал, а построил на голом месте, про этот как-то никто не говорит. И теперь получается, что вся семья пострадала из-за моего депутатского мандата», - отмечает Попов.

И добавляет: в России не любят успешных людей.

В итоге дело дошло до суда. И суд первой инстанции вынес отказ по иску прокуратуры.

«Мы наняли эксперта, который предоставил все информацию до копейки. Мы все доказали», - заявляет Попов.

Затем была апелляция в краевом суде, который встал уже на сторону прокуратуры и постановил изъять квартиру в пользу государства.

Коррупции не было

Возмущает Владимира Попова и его юриста и тот факт, что все обвинения не по адресу.

«Я не имею отношения к бюджету и коррупции. Я не чиновник и не занимаю никаких должностей, не получаю никаких денег или преференций от государства (Попов - депутат на неосвобожденной основе, без зарплаты - прим.ред.). Я являюсь простым депутатом. И мне просто неоткуда получать деньги коррупционным путем. Мне взятку никогда в жизни никто не давал, даже не предлагали», - заявляет он.

Его юрист Алексей Воронцов считает, что в деле была нарушена процедура. Во-первых, якобы доказательств вины добыты незаконным путем, потому что круг проверки расшили до третьих лиц (проверяли документы и тех, кто предоставлял займы - прим.ред.). А, во-вторых, комиссия АКЗС не имела права передавать данные в прокуратуру. И, в-третьих, по мнению юриста, краевой закон вообще нарушает федеральный и проверять доходы-расходы должны только у тех, кто занимает государственные должности (глава АКЗС, его заместитель, главы комиссий).

Попов добавляет, что проверяли даже доходы его родителей, скончавшихся более 10 лет назад. И доходы отца супруги.

«У меня отобрали квартиру, а я в поселке Новые Зори делаю новый асфальт, ремонтирую фонтан. Я поставил не один храм, не один садик, хоккейную площадку, парк (...). Обидно, жалко, но не смертельно (...). Это прецедент: у депутата регионального уровня еще никогда в России не отбирали имущество таким путем. А представьте, если завтра у кого-то еще также заберут квартиру», - заявляет депутат.

Теперь защита депутата намерена оформлять жалобу в кассацию. И, если потребуется, в Верховный суд. Пока тяжбы не закончатся, государство не имеет права использовать это жилье.