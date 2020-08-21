Сибирский Сбербанк фиксирует рост объема безналичных платежей в общественном транспорте в 7 раз

Новости компаний 21.08.2020 10:15 266

Сибирский банк ПАО Сбербанк отмечает значительный рост количества безналичных операций по оплате проезда в общественном транспорте регионов. Так, в июле 2020 года число безналичных оплат составило почти 8 млн транзакций, что в 7 раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным банка, безналичный оборот по банковским картам на общественном транспорте только в июле составил более 200 млн рублей.

Сбербанк работает над развитием системы безналичной оплаты в общественном транспорте уже несколько лет. За это время возможность бесконтактной оплаты успешно реализована в Новосибирске, Омске, Томске, Кемерово, Барнауле, Новокузнецке, Красноярске, Абакане, Кызыле, Бийске, Горно-Алтайске, Рубцовске, Норильске. Кроме того, Омск входит в топ-3 городов России по числу безналичных операций в транспорте с долей оплаты банковскими картами более 30%, за период ограничительных мер этот показатель вырос почти на 10%.