Стало известно, какое место в медиарейтинге сибирских мэров занял глава Барнаула

Рейтинги 20.08.2020 14:30 845

Глава Барнаула Вячеслав Франк занял седьмое место в рейтинге первых лиц сибирских городов, опубликованном «Медиалогией».

Первое место традиционно сохраняет новосибирский градоначальник Анатолий Локоть. Второе занял мэр Иркутска Руслан Болотов, оттеснивший на третье место главу Омска Оксану Фадину.

Вячеслав Франк утратил одну позицию в рейтинге. Помимо вышеперечисленных, его обошли: мэр Красноярска Сергей Ерёмин, поднявшийся на одну строчку выше и занявший четвёртое место в списке, градоначальник Томска Иван Кляйн, прибавивший сразу три позиции в рейтинге, и опустившийся на две строки ниже глава Кемерово Илья Середюк.

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, как и Франк, утратила одну позицию в рейтинге и переместилась на 14 место.