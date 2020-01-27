Алтайавтодор закупает снегоочистительное оборудование на 17 млн рублей

Новости 20.08.2020 13:25 839

20 августа был разыгран тендер на поставку КГКУ «Алтайавтодор» снегоочистительного оборудования за 16,95 млн рублей.

Ведомство закупает шесть единиц фрезерно-роторного снегоочистительного оборудования, устанавливаемого на тракторы К-700А и К-701. Начальная цена тендера составляла 17,04 млн рублей, но в ходе торгов была немного снижена. В аукционе участвовали две компании. Название фирмы-победителя пока не раскрыто.

Поставщик должна отгрузить оборудование до 10 сентября и до 15 сентября произвести пусконаладочные работы. Техника будет направлена в пять городов Алтайского края (Барнаул, Бийск, Алейск, Рубцовск, Новоалтайск) и село Завьялово – по одной единице в каждый муниципалитет.

Напомним, минувшая зима оказалась аномально снежной, муниципалитетам остро не хватало техники для того, чтобы справиться с завалами.