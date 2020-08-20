В Алтайском крае умерло 5 пациентов с коронавирусом, но в федеральную статистику они не войдут

Новости 20.08.2020 12:55 684

По данным оперштаба, за минувшие сутки в Алтайском крае было зарегистрировано пять смертельных случаев пациентов с коронавирусом. К смерти во всех случаях привели иные причины. Соответственно, эти смерти не будут учтены в федеральной статистике, касающейся распространения COVID-19 в регионах. Количество пациентов с коронавирусом, умерших по иным причинам не отображаются на сайте федерального оперштаба.

Тем временем, за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 81 инфицированный: в Барнауле – 41, Новоалтайске – 10, Рубцовске – 6, Первомайском районе – 5, Бийске – 4, Заринске, Троицком районе – по 3 заболевшему, Славгороде, Яровом, Угловском районе – по 2 заболевших, Егорьевском, Кулундинском, Рубцовском районе – по 1 заболевшему.

Всего в крае инфицированных – 10 968, выписаны по выздоровлению – 9 356. На сегодняшний день проходят лечение 1 320 человек, из них в госпиталях находятся 768 пациентов, амбулаторное лечение получает 552 пациента. В 4663 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 3464 пациентов в форме ОРВИ, у 2841 в форме внебольничной пневмонии. Всего в госпиталях края находится 111 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 30 пациентов.

На 20 августа находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2883 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 46884 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 357164 человек. За прошедшие сутки – 3800.