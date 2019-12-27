Рубцовск останется без новых почётных граждан в 2020 году

Новости 20.08.2020 11:55 688

Депутаты рубцовского горсовета отказались в этом году присваивать звание «Почетный гражданин города Рубцовска», поскольку не достигли согласия относительно предложенных кандидатур. Об этом сообщила в своём Telegram-канале депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания (от КПРФ) Вероника Лапина.

20 августа на сессии рубцовского горсовета депутаты должны были выбрать кандидата на получение звания почётного гражданина из троих претендентов: экс-депутата АКЗС Валерия Халева, ветерана ВОВ Анатолия Тятте и дирижёра Валентины Мысниковой. Как сообщает Вероника Лапина, Халев свою кандидатуру снял, а по двум другим претендентам для принятия решения не хватило нужного большинства голосов. Из 20 присутствующих на сессии депутатов семь поддержали дирижёра, 12 – ветерана.

«Таким образом, ожидаемо, повторилась ситуация 2016 года, когда депутаты, не имея единого мнения, сорвали голосование и звание «Почётный гражданин города Рубцовска» никому не было присвоено. Уже не раз и самими городскими депутатами говорилось, что, вместо ежегодного конкурса, лучше давать звание тогда, когда тот или иной рубцовчанин чем-то отметится, что прославляло бы город. Потому что иначе все придет к тому, что все горожане станут почётными. Хотя в этом, конечно, тоже что-то есть», – подытожила Лапина.