Как шестилетнее продовольственное эмбарго помогло алтайскому агропрому

Новости 20.08.2020 11:30 601

19 августа Алтайпищепром подвёл итоги экспорта продовольствия из Алтайского края за первое полугодие 2020 года. Согласно приведённым данным, он вырос на 5,3% в натуральном выражении и на 10,4% – в денежном. Вице-губернатор Александр Лукьянов подчеркнул, что на 28% вырос экспорт готовой продукции, в то время как вывоз сырья снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В чём секрет и как это связано с продовольственным эмбарго 2014 года, разбирался «Политсибру».

Благотворное эмбарго. Шесть лет роста

Недавно Минсельхоз России подвел шестилетние итоги действия введенного 6 августа 2014 года продовольственного эмбарго. В целом по стране, в период действия эмбарго сельхозпроизводство выросло на 119%, производство продуктов – на 131%, напитков – на 105%. Созданы десятки тысяч новых рабочих мест. Также в числе основных эффектов протекционистской меры отмечается сокращение на треть импорта продовольствия и рост его экспорта в полтора раза.

Россия вышла в лидеры по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и прочих продовольственных товаров. Только за текущий год в семь раз вырос экспорт мяса птицы, почти вдвое – продукции свиноводства. Что касается Алтайского края, то в текущем году экспорт масложировой продукции рос активнее, чем мясной и молочной. Начальник регионального пищепрома Александр Большаков сообщил, что к 2024 году экспорт продукции АПК Алтайского края должен вырасти в 2,7 раза по сравнению с 2017 годом.

Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Вводилось в три этапа: с 2014 года — в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии, с 2015 года — в отношении Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, с 2016 года — в отношении Украины.

Что дальше?

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев рассказал о проекте увеличения к 2024 году количества компаний-экспортеров из числа малых и средних предприятий до 1830 – почти вдвое по сравнению с 2018 годом. Также сообщается, что в рамках нацпроекта Алтайский край получит свыше 195 миллионов рублей на субсидирование возмещения затрат на производство семян рапса и соевых бобов.