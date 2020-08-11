Первым вице-губернатором Алтая станет представитель коренного населения

Новости 20.08.2020 10:55 832

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что на должность первого зампреда правительства по внутренней политике подыскивается представитель коренного населения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

«О ее (должности - прим.ред.) упразднении не может быть и речи. В настоящий момент идет подбор кандидатуры из числа коренного населения Республики Алтай. Временно функции первого вице-премьера переданы исполняющему обязанности заместителя председателя правительства», – заявил Олег Хорохордин.

Это заявление было сделано на встрече Главы республики с председателем Эл Курултая Владимиром Тюлентиным. Олег Хорохордин пообещал представить кандидатуру на согласование депутатам Эл Курултая в ближайшее время.

Напомним, недавно алтайский глава отправил в отставку предыдущего зампреда - Алексея Тюхтенева. Почему это произошло и с чем связано - читайте в отдельном материале "Политсибру" по ссылке ниже.