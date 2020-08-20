Лидер подразделения алтайской ОПГ, обиравшей детей-сирот, получил 11 лет тюрьмы

Новости 20.08.2020 9:35 898

Суд приговорил 23-летнего лидера одного из структурных подразделений ОПГ к 11 годам строгого режима за вымогательство денег у детей-сирот в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

Указывается, что в 2016 году выпускник детдома предложил так называемому криминальному авторитету отнимать деньги у выпускников детских домов из числа детей-сирот. Авторитет создал преступное сообщество, состоявшее из двух ОПГ, одну из которых возглавил осужденный. Более двух лет преступники отнимали деньги у детей-сирот, выпустившихся из детских учреждений. В ход шли: уговоры, обман, угрозы.

Потерпевшими признаны 20 человек, двое из которых из которых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. Сумма похищенных денежных средств составила более 4,5 миллионов рублей. Многие потерпевшие, оставшись без средств к существованию, стали лицами без определенного места жительства, однако не обращались в правоохранительные органы, опасаясь за свою жизнь.

Инициатор преступной деятельности признан виновным в участии в преступном сообществе в целях совместного совершения нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, руководстве входящим в него структурным подразделением, а также ряде тяжких и особо тяжких преступлений: кражи, вымогательство, разбои, мошенничество, похищение человека. Он заключил со следствием досудебное соглашение и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его участников в настоящее время рассматривается судом.