От 149 млн до 35 тысяч рублей. Сколько заработали и чем владеют барнаульские депутаты

Рейтинги 20.08.2020 8:30 1199

Стали известны доходы депутатов Барнаульской гордумы за 2019 год. 40 народных избранников в общем заработали более 450 млн рублей. И при этом самый обеспеченный - в 4,2 тысячи раз больше самого скромного по доходам. И еще один факт: в десятке богатейших - девять единороссов и один представитель ЛДПР. Мы «разбили» депутатов по фракциям и уровню дохода от высокого к низкому (где не пишем про супруга/супругу - там их официально нет).

«Единая Россия»

Самый богатый депутат БГД по итогам 2019 года - соучредитель строительной компании «Алгоритм» Александр Тайчер. Он задекларировал 149 млн 477 тысяч рублей. В собственности есть земельный участок и доли земли еще на двух участках, жилой дом, квартира, гаражный бокс, нежилые помещения, комната, доли в двух подземных автостоянках и легковой автомобиль Mercedes-Benz GL500 4MATIC. Супруга принесли в семейный бюджет 11 млн 867 тысяч рублей. В 2018 году Тайчер заработал 186 млн рублей, также возглавив список самых обеспеченных народных избранников Барнаула.

Гендиректор ООО «Прогресс» Евгений Барсуков заработал 59 млн 565 тысяч рублей. У него есть доля земельного участка и квартиры, легковое авто Toyota Land Cruiser и грузовой ГАЗ A31R23. Супруга отчиталась о доходе в 11 млн 284 тысячи рублей.

Директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев - 39 млн 116 тысяч рублей. Есть две квартиры и авто BMW X6 xDrive50i. Супруга заработала 469 тысяч.

Директор ООО «Барнаульский автоцентр Камаз» Александр Лисицын - 36 млн 210 тысяч рублей. Имеет доли земли или полноценно владеет семью участками и 12 нежилыми помещениями, а также двумя домами, квартирой (еще одна в совместной собственности). Супруга задекларировала 350 тысяч рублей.

Директор сети тренажерных залов «Рельеф» Алексей Меркулов - 24 млн 443 тысячи рублей. Есть квартира, нежилое помещение и автомобиль Hammer Н2.

Председатель совета директоров ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Андрей Солодилов - 19 млн 904 тысячи рублей. У него есть (доля земли или полноценное владение) пять участков, жилой дом, доля в квартире, два машино-места, гаражный бокс и 25 нежилых помещений. Также он владеет несколькими транспортными средствами: Toyota Land Cruiser 100, ГАЗ 69, ГАЗ 21, ЗАЗ 965А, ВАЗ 2103, Trabant P601S, Москвич 412ИЭ, мотоцикл М 106 и прицеп к легковым автомобилям. Супруга заработала 3 млн 527 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель Евгений Носенко - 15 млн 641 тысяча рублей. Задекларировал участок, долю земли на участке, долю в жилом доме и нежилое помещение. Жена - 860 тысяч рублей дохода.

Директор управляющей компании «Город» Дмитрий Ильиных - 10 млн 483 тысячи рублей. Есть земельный участок, квартира и доля в двух квартирах, автомобили Toyota Camry и Nissan Juke. Супруга заработала 766 тысяч рублей.

Индивидуальный предприниматель Евгений Кулешов - 8 млн 631 тысяча рублей. Владеет шестью участками, долями в двух квартирах, погребной ячейкой и автомобилем Toyota Land Cruiser 150.

Гендиректор АО АМЗ «Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов - 7 млн 561 тысяча рублей. Есть квартира, два нежилых помещения, автомобиль Skoda Yeti и полуприцеп.

Директор АО «Барнаульская тепломагистральная компания» Александр Гросс - 7 млн 537 тысяч рублей. Имеет земельный участок, доли в трех квартирах и автомобиль Hyundai Santa Fe TM. Жена отчиталась о доходе в 280 тысяч рублей.

Директор строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова - 7 млн 155 тысяч рублей. Владеет участком, долями в двух квартирах, двумя гаражами и двумя авто Toyota Land Cruiser 150 Prado и Toyota Lexus RX350. Доход супруга - 4 млн 543 тысячи рублей.

Директор ООО «Булат» Вячеслав Перерядов - 5 млн 372 тысячи рублей. Имеет долю земельного участка, долю в жилом доме и двух квартирах. Жена задекларировала доход в 0,12 рублей.

Председатель БГД, ректор института культуры Галина Буевич - 3 млн 84 тысячи рублей. Имеет квартиру и долю в квартире. Супруг заработал 586 тысяч рублей.

Председатель правления алтайского Союза ветеранов Афганистана Сергей Завалихин - 2 млн 580 тысяч рублей. Владеет полноценно или долей на пяти участках и тремя нежилыми помещениями. Супруга задекларировала нулевой доход.

Гендиректор ООО «Автобаза №1» Роман Репа - 2 млн 189 тысяч рублей. Есть участок, жилой дом, доля в квартире, два гаража, два гаражных бокса и нежилое помещение, легковой автомобиль Lada 212140, шесть грузовиков, снегоболотоход, снегоход, две мотолодки и четыре прицепа. Жена заработала 10 млн 86 тысяч рублей.

Председатель ТОС «Петровского микрорайона» Железнодорожного микрорайона Виктор Юдин - 2 млн 155 тысяч рублей. Имеет земельный участок, жилой дом, часть квартиры и гаражный бокс. Жена отчиталась о доходе в 688 тысяч рублей.

Директор школы № 31 Светлана Бочкова - 2 млн 63 тысячи рублей. Имеет два гаражных бокса и автомобиль Hyndai 130. Супруг заработал 500 тысяч рублей.

Гендиректор ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» Алексей Маликов - 1 млн 752 тысячи рублей. Задекларировал только легковой автомобиль Volvo ХС90. А супруга заработала 1 млн 131 тысячу рублей.

Начальник управления внеучебной работы АлтГТУ Иван Огнев - 1 млн 536 тысяч рублей. Имеется доля в квартире, автомобиль Kia Pio. Супруга заработала 78 тысяч рублей.

Гендиректор ЗАО «Сибирьавтоцентр» Валерий Касплер - 1 млн 427 тысяч рублей. Владеет участками, долей в доме и нежилым помещением, а также надувной моторной лодкой и снегоболотоходом. Жена заработала в прошлом году 271 тысячу рублей.

Главврач роддома №2 Людмила Ананьина - 1 млн 394 тысячи рублей. Задекларировала долю в квартире. Супруг заработал 609 тысяч рублей.

Заместитель председателя БГД Сергей Струченко - 1 млн 332 тысячи рублей. Владеет 1/2 долей участка и жилого дома, а также автомобилем Suzuki Grand Vitara. Его супруга заработала 89 тысяч рублей.

Директор школы №132 Инна Борисенко - 1 млн 34 тысячи рублей. Есть доля земельного участка и квартира. Супруг заработал 7,9 тысяч рублей.

Директор лицея № 112 Геннадий Гаврин - 1 млн рублей. Владеет только долей в квартире. Жена заработал 175 тысяч рублей.

Директор детско-юношеской спортивной школы «Рубин» Александр Ельников - 980 тысяч рублей. Есть земельный участок и доля в доме. Жена заработала чуть более 3,6 тысяч рублей.

Глава социального комитета БГД Марина Понкрашева - 987 тысяч рублей. Владеет долей в квартире. Супруг заработал 469 тысяч.

Зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам (на постоянной основе) Юрий Ряполов - 900 тысяч рублей. Есть доля участка и автомобили Toyota Ipsum и Toyota Lexus RХ300. Супруга отчиталась о доходе в 1 млн рублей.

Директор детской школы искусств «Традиция» Лариса Белькова - 850 тысяч рублей. В собственности земельный участок и доля в доме.

Спортсмен, президент Федерации дзюдо Алтайского края Иван Нифонтов - 838 тысяч рублей. Есть квартира и два авто Ауди А6 и Mazda 3. Супруга заработала 1 млн 217 тысяч.

Преподаватель музыкального колледжа Инесса Грицай - 816 тысяч рублей. Она владеет долей в квартире и автомобилем Ford Fokus 3. Супруг заработал 168 тысяч рублей.

КПРФ

Директор института клинической медицины, завкафедрой оториноларингологии в АГМУ Елена Хрусталева - 2 млн 378 тысяч рублей. У нее в собственности земельный участок, две квартиры, гараж, легковой автомобиль ВАЗ 2121. Супруг заработал 519 тысяч рублей.

Кладовщик складского хозяйства ООО «Садовый рай» Петр Пугаев - 685 тысяч рублей. Владеет долей в квартире и Toyota Windom.

Завотделом организационно-партийной работы крайкома КПРФ Иван Карпов - 35 тысяч рублей, в общей собственности две квартиры. Супруга заработала 365 тысяч рублей.

ЛДПР

Индивидуальный предприниматель Кристина Юстус - 20 млн 853 тысячи рублей. Задекларировала гараж и погребную ячейку.

Индивидуальный предприниматель Алексей Скосырский - 3 млн 499 тысяч рублей. Есть доля участка и полноценный участок, доля в квартире, гараж, нежилое помещение, автомобили Toyota Lexus GS350 и Nissan Juke. Жена заработала 1 млн 132 тысячи рублей.

Заместитель председателя комитета БГД по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин - 1 млн 116 тысяч рублей. Есть доля в доме, квартира, нежилое помещение, УАЗ 469 и Chevrolet Niva. Жена заработала 447 тысяч рублей.

«Справедливая Россия»

Коммерческий директор ООО «Белуга» Алексей Якунин - 2 млн 378 тысяч рублей. Есть две квартиры и автомобили Infiniti FX 7 и Lexus RX 350.

Помощник депутата Алтайского Заксобрания Александр Обидин - 979 тысяч рублей. В собственности квартира и часть квартиры, а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Помощник депутата Госдумы Оксана Молодых - 648 тысяч рублей. Есть участок и две квартиры.