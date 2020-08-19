О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Сколько заработали депутаты барнаульской думы за год

Новости
2132
5

Депутаты Барнаульской городской Думы раскрыли свои доходы за 2019 год. Самым богатым оказался Александр Тайчер (депутат от «Единой России»). Он заработал почти 150 млн рублей.

Самые богатые депутаты Барнаула заработали в 2019 году десятки миллионов рублей. Среди таковых:

  1. Александр Тайчер (ЕР) – 149,5 млн рублей;
  2. Евгений Барсуков (ЕР) – 59,5 млн рублей;
  3. Александр Локтев (ЕР) – 39,1 млн рублей;
  4. Александр Лисицин (ЕР) – 36,2 млн рублей;
  5. Алексей Меркулов (ЕР) – 24,4 млн рублей;
  6. Кристина Юстус (ЛДПР) – 20,8 млн рублей;
  7. Андрей Солодилов (ЕР) – 20 млн рублей;
  8. Евгений Носенко (ЕР) – 15,6 млн рублей;
  9. Дмитрий Ильиных (ЕР) – 10,4 млн рублей;

От одного до десяти миллионов рублей заработали такие депутаты, как:

  1. Евгений Кулешов (ЕР) – 8,6 млн рублей;
  2. Дмитрий Абалымов (ЕР) – 7,5 млн рублей;
  3. Александр Гросс (ЕР) – 7,5 млн рублей;
  4. Ксения Белоусова (ЕР) – 7,1 млн рублей;
  5. Вячеслав Перерядов (ЕР) – 5,4 млн рублей;
  6. Алексей Скосырский (ЛДПР) – 3,5 млн рублей;
  7. Галина Буевич (ЕР) – 3 млн рублей;
  8. Сергей Завалихин (ЕР) – 2,6 млн рублей;
  9. Елена Хрусталёва (КПРФ) – 2,4 млн рублей;
  10. Алексей Якунин (СР) – 2,4 млн рублей.
  11. Роман Репа (ЕР) – 2,2 млн рублей;
  12. Виктор Юдин (ЕР) – 2,1 млн рублей;
  13. Светлана Бочкова (ЕР) – 2 млн рублей;
  14. Алексей Маликов (ЕР) – 1,7 млн рублей;
  15. Иван Огнев (ЕР) – 1,5 млн рублей;
  16. Людмила Ананьина (ЕР) – 1,4 млн рублей;
  17. Валерий Касплер (ЕР) – 1,4 млн рублей;
  18. Сергей Струченко (ЕР) – 1,3 млн рублей;
  19. Дмитрий Ворсин (ЛДПР) – 1,1 млн рублей;
  20. Инна Борисенко (ЕР) – 1 млн рублей;
  21. Геннадий Гаврин (ЕР) – 1 млн рублей;

Менее одного миллиона рублей заработали:

  1. Марина Понкрашева (ЕР) – 987 тысяч рублей;
  2. Александр Ельников (ЕР) – 980 тысяч рублей;
  3. Александр Обидин (СР) – 979 тысяч рублей;
  4. Юрий Ряполов (ЕР) – 900 тысяч рублей;
  5. Лариса Белькова (ЕР) – 850 тысяч рублей;
  6. Иван Нифонтов (ЕР) – 838 тысяч рублей;
  7. Инесса Грицай (ЕР) – 816 тысяч рублей;
  8. Пётр Пугаев (КПРФ) – 685 тысяч рублей;
  9. Оксана Молодых (СР) – 648 тысяч рублей;
  10. Иван Карпов (КПРФ) – 35,6 тысяч рублей.
Как распределились сибирские губернаторы по уровню дохода

Как распределились сибирские губернаторы по уровню дохода

Новости

Лишь у троих сибирских глав доход превысил 10 млн рублей. Впрочем, если оценивать совокупный доход губернаторских семей, то картина сложится уже иная

1301

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
﻿ ﻿
Комментарии (5)

1000

Гость

сволочи тьфу на вас на меркулова 3 раза тьфу

Ответить
Гость

Смешное слово "ЗАРАБОТАЛИ"

Ответить
Гость

35 тысяч рублей за год?То есть оно получало по 3 тысячи рублей в месяц?Вы е б нутые?

Ответить
Доктор зло

Борются с бедностью.. Кто как может.

Ответить
Александр

Гады... народ в нищите а ЕР жирует!!

Ответить