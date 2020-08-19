Сколько заработали депутаты барнаульской думы за год

Депутаты Барнаульской городской Думы раскрыли свои доходы за 2019 год. Самым богатым оказался Александр Тайчер (депутат от «Единой России»). Он заработал почти 150 млн рублей.
Самые богатые депутаты Барнаула заработали в 2019 году десятки миллионов рублей. Среди таковых:
От одного до десяти миллионов рублей заработали такие депутаты, как:
Менее одного миллиона рублей заработали:
Лишь у троих сибирских глав доход превысил 10 млн рублей. Впрочем, если оценивать совокупный доход губернаторских семей, то картина сложится уже иная
Смешное слово "ЗАРАБОТАЛИ"
35 тысяч рублей за год?То есть оно получало по 3 тысячи рублей в месяц?Вы е б нутые?
Борются с бедностью.. Кто как может.
Гады... народ в нищите а ЕР жирует!!
сволочи тьфу на вас на меркулова 3 раза тьфу