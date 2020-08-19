Сколько заработали депутаты барнаульской думы за год

Новости 19.08.2020 18:20 2132

Депутаты Барнаульской городской Думы раскрыли свои доходы за 2019 год. Самым богатым оказался Александр Тайчер (депутат от «Единой России»). Он заработал почти 150 млн рублей.

Самые богатые депутаты Барнаула заработали в 2019 году десятки миллионов рублей. Среди таковых:

Александр Тайчер (ЕР) – 149,5 млн рублей; Евгений Барсуков (ЕР) – 59,5 млн рублей; Александр Локтев (ЕР) – 39,1 млн рублей; Александр Лисицин (ЕР) – 36,2 млн рублей; Алексей Меркулов (ЕР) – 24,4 млн рублей; Кристина Юстус (ЛДПР) – 20,8 млн рублей; Андрей Солодилов (ЕР) – 20 млн рублей; Евгений Носенко (ЕР) – 15,6 млн рублей; Дмитрий Ильиных (ЕР) – 10,4 млн рублей;

От одного до десяти миллионов рублей заработали такие депутаты, как:

Евгений Кулешов (ЕР) – 8,6 млн рублей; Дмитрий Абалымов (ЕР) – 7,5 млн рублей; Александр Гросс (ЕР) – 7,5 млн рублей; Ксения Белоусова (ЕР) – 7,1 млн рублей; Вячеслав Перерядов (ЕР) – 5,4 млн рублей; Алексей Скосырский (ЛДПР) – 3,5 млн рублей; Галина Буевич (ЕР) – 3 млн рублей; Сергей Завалихин (ЕР) – 2,6 млн рублей; Елена Хрусталёва (КПРФ) – 2,4 млн рублей; Алексей Якунин (СР) – 2,4 млн рублей. Роман Репа (ЕР) – 2,2 млн рублей; Виктор Юдин (ЕР) – 2,1 млн рублей; Светлана Бочкова (ЕР) – 2 млн рублей; Алексей Маликов (ЕР) – 1,7 млн рублей; Иван Огнев (ЕР) – 1,5 млн рублей; Людмила Ананьина (ЕР) – 1,4 млн рублей; Валерий Касплер (ЕР) – 1,4 млн рублей; Сергей Струченко (ЕР) – 1,3 млн рублей; Дмитрий Ворсин (ЛДПР) – 1,1 млн рублей; Инна Борисенко (ЕР) – 1 млн рублей; Геннадий Гаврин (ЕР) – 1 млн рублей;

Менее одного миллиона рублей заработали:

Марина Понкрашева (ЕР) – 987 тысяч рублей; Александр Ельников (ЕР) – 980 тысяч рублей; Александр Обидин (СР) – 979 тысяч рублей; Юрий Ряполов (ЕР) – 900 тысяч рублей; Лариса Белькова (ЕР) – 850 тысяч рублей; Иван Нифонтов (ЕР) – 838 тысяч рублей; Инесса Грицай (ЕР) – 816 тысяч рублей; Пётр Пугаев (КПРФ) – 685 тысяч рублей; Оксана Молодых (СР) – 648 тысяч рублей; Иван Карпов (КПРФ) – 35,6 тысяч рублей.