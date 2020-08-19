Алтайские власти задумались, почему предприниматели региона не довольны господдержкой?

Новости 19.08.2020 17:20 1138

Неожиданный поворот получило обсуждение развития цифровизации региона на прошедшем 19 августа заседании правительства. И. о. министра экономического развития Анатолий Нагорнов рассказал губернатору, что представители бизнеса в регионе демонстрируют низкую удовлетворенность мерами государственной поддержки, сославшись на последние результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах российской Федерации. По показателю «оценка мер государственной поддержки» Алтайский край показывает «не очень высокие результаты», заметил он.

Методология составления рейтинга предусматривает опрос предпринимателей и экспертов, а, по словам Анатолия Нагорнова, еще и возможность подать заявку на господдержку в электронном виде. По мнению чиновника, трансформация управленческой среды должна наладить взаимодействие между властью и бизнес-сообществом.

Губернатор края Виктор Томенко поинтересовался, приведет ли автоматизация тех мер, по которым предприниматели высказывают недовольство, к их удовлетворению. Анатолий Нагорнов предложил возможный вариант ответа:

«В прошлом году мерами господдержки воспользовались единицы по причине того, что шла трансформация одной системы в другую. В настоящее время все документы утверждены и возможность открытия личных кабинетов и подачи документов в электронном виде, по нашему мнению, позволит повысить степень открытости и степень возможности по взаимодействию с бизнес-сообществом».

Виктор Томенко заметил, что причины низкой удовлетворенности – предмет отдельного исследования. Он отметил, что необходимо разобраться: предпринимателям мало мер господдержки? Или много мер, но мало денег на них? Может быть всего достаточно, но они неудобно предоставляются: долго ждать, бумажные носители подавай?

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«Или есть наличие коррупциногенных факторов, когда все зависит от какого-то индивидуального решения чиновника или группы чиновников предоставления этих мер»? – спросил он.

Анатолий Нагорнов пояснил, что, когда ситуация обсуждается на собрании промышленников, то первое, на что указывают бизнесмены – сложность форм для заполнения и представления для господдержки. Второе – длительность процедуры – и как раз этот момент способна решить цифровизация управления.

Начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев рассказал, что потенциальных получателей господдержки не устраивают жесткие требования, предъявляемые властями региона: рабочие места, средняя заработная плата и тд, иногда объемы инвестиций.

«А что, где-то в других регионах раздают деньги всем подряд? - возразил губернатор. – Не плати зарплату, имей задолженности по налогам, возьми просто денег и все? Так тоже не бывает. Интерес бизнеса понятен. Но мы с вами действуем в рамках законодательства… Если нужно облегчать критерии и требования, давайте их облегчать, но одновременно оценивать, к чему это приведет».

Впрочем, как сделали вывод участники заседания правительства, автоматизация и цифровизация сделает работу разных субъектов удобнее и действительно снимет часть вопросов в разных сферах. В том числе по мерам поддержки.

Кстати, минцифры уже проводит работу по трансформации управления. Как сообщал «Политсибру», 18 августа на сайте госзакупок был размещен тендер на покупку серверов и серверных кластеров для единой программно-аппаратной площадки, на которой разместятся сервисы госуправления и информационные системы алтайских властей. Начальная стоимость 69,5 млн рублей.

Впрочем, пока Алтайский край существенно отстает от других регионов по уровню цифровизации. И это тоже вывод губернатора края. Он привел пример:

«Другие регионы идут впереди на несколько шагов. Посмотришь, с чем ходят должностные лица: у всех какие-то iPad, гаджеты. Пока едут на совещание, отрабатывают по 10 документов. У нас пока такого нет».

Зато, по словам регионального Министра цифры и связи Евгения Зрюмова, уже появилась потребность в более современных механизмах и инструментах электронного документооборота. Ведомством разработана концепция до 2023 года, которая должна навести в нем порядок. Правда, когда она будет принята, пока не понятно.

«А пока идем по наитию» - признался Зрюмов.