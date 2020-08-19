Тяжба Ракшина с «Ашаном» вышла на международный уровень

Новости 19.08.2020 16:45 1434

18 августа апелляционный суд подтвердил, что спор между ООО «Барнаульский аппаратурно-механический завод» (БАМЗ) и французским ритейлером «Ашан» должен рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ.

Ранее БАМЗ подал в арбитражный суд Алтайского края иск к «Ашану» с требованием уплаты долга за электроэнергию в размере 9,8 млн рублей. Ритейлер возразил, что алтайский арбитраж этот иск рассматривать не может и суд с ним согласился. БАМЗ подал апелляцию, однако апелляционная инстанция тоже согласилась с доводами «Ашана» и оставила решение в силе.

Ранее на БАМЗ подала в суд страховая компания «РЕСО-Гарантия», потребовавшая 52 млн рублей в порядке суброгации. В пресс-службе страховщика «Политсибру» сообщили, что это связано с обрушением кровли в ТЦ «Галактика», случившимся несколько лет назад. 52 млн рублей были выплачены страховщиком «Ашану», однако, поскольку виновником страхового случая остался БАМЗ, то теперь эти деньги взыскивают с него.