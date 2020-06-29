Следком решил взяться за недобросовестных застройщиков, но на Алтае всё спокойно

Новости 19.08.2020 16:10 968

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителям территориальных подразделений СК России промониторить ситуацию с обманутыми дольщиками в своих регионах и активизировать мероприятия по восстановлению их прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Александра Бастрыкина, большие объемы финансовых средств, находящихся в обороте в сфере жилищного строительства, масштабное государственное финансирование этой отрасли привлекают внимание и многочисленных преступных групп. Ранее он неоднократно подчеркивал приоритетность направления по восстановлению прав обманутых дольщиков в деятельности СК России.

В пресс-службе алтайского следкома "Политсибру" сообщили, что в текущем 2020 году сообщений о нарушении прав дольщиков не поступало, дел в производстве нет. Однако ситуация находится на постоянном контроле, реализуются мероприятия по профилактике подобных правонарушений, алтайский следком регулярно сверяет данные с прокуратурой и другими органами и держит данное направление в числе приоритетных.